Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Dünyanın en büyük ebru çalışması Ankara'da sergileniyor

Ebru sanatçısı Ali Şentürk ve öğrencisi Hikmet Akçelik tarafından yapılan 31 metrelik ebru çalışması, Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünyanın en büyük ebru çalışması Ankara’da sergileniyor
Yayınlanma Tarihi: 5.2.2023 09:39:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 09:39

Resim öğretmeni ve ebru sanatçısı Ali Şentürk, Kızılay Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışında AA muhabirine Guinness Rekorlar Kitabı'na giren çalışma hakkında bilgi verdi.

Ebru sanatına 1996'da başladığını belirten Şentürk, Fransa, Almanya ve Türkiye genelinde ebru sanatıyla işlediği eserlerinin sergilendiğini ve bugüne kadar yaklaşık 16 sergi açtığını ifade etti.

İki eserinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini aktaran Şentürk, sergilenen 31 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki eserinin üzerine Kelime-i Tevhid yazısını işlediğini kaydetti. Şentürk, rekor büyüklükteki eserini öğrencileriyle tek parça halinde yaptıklarını söyledi.

Ebrunun terapi niteliğinde bir sanat olduğunu ifade eden Şentürk, herkese bu sanatla ilgilenmesini önerdiğini belirtti.

Geleneksel Türk el sanatları üzerine çalışan Hikmet Akçelik de işin içine girdiğinde ebrunun derinliğini ve hikayelerini bulduğunu aktardı.

Yeni rekorlar kırmak istediklerini belirten Akçelik, "Kadim sanat olduğu için istiyoruz ki başka bir yerlere taşıyalım. Çünkü Çağatay devrine giden bir geçmişi var. 2 bin rakımda yetişen bir otun kökü ve sığır ödüyle buluşan bir görsel şölen düşünün, inanılmaz değerli." şeklinde konuştu.

Ebru sanatını icra edebilmek için önce sabır gerektiğini dile getiren Akçelik, "Ebru sanatına başlarken, Ali Hocam önce bana iki yıl boya ezdirdi. Terapi tarafı çok değerli bence. Huzur çok önemli, huzursuzluğu asla kabul etmiyor. O yüzden ney ile veya klasik müzikle birlikte yapılıyor." dedi.

Ebru sergisi 10 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Ali Şentürk Ankara Hikmet Akçelik Fransa Almanya Türkiye Ali Hocam Kelime-i Tevhid ali şen Kızılay Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi Guınness Rekorlar Kitabı 1996 Çağatay

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN