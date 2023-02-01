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KÜLTÜR SANAT

"Barış Manço Evi" 7'den 70'e ziyaretçi akınına uğradı

Barış Manço müzeye çevrilen evi ziyaretçi akınına uğradı

Barış Manço Evi 7’den 70’e ziyaretçi akınına uğradı
Yayınlanma Tarihi: 1.2.2023 09:27:00 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:39

Barış Manço'nun Moda'daki evi, anma programları kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.
Kadıköy Belediyesinin Manço ailesi ve Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği evde, Manço'nun gitarı, plakları, ailesinin verdiği özel eşyaları, aksesuarları, giysileri, takıları, kendi çalışması tablolar ve orijinal konser afişleri yer alıyor.
Barış Manço Evi'ne evine gelen ve uzun kuyruklar oluşturan her yaştan ziyaretçi, 24 yıl önce hayatını kaybeden usta sanatçıyla ilgili duygu dolu ifadeler kullandı.


- "Saçımı uzatmamın sebebi de Barış Manço"
AA muhabirine konuşan ziyaretçilerden Murat Üzen, Barış Manço'yu bir müzisyen olarak örnek aldığını belirterek, "Gençliğimin en güzel çağları Barış Manço'nun da en güzel şarkılarını söylediği zamanlardı. Müzisyen de olduğum için onu çok seviyordum. Vefat ettiği günü ve cenazesini çok iyi hatırlıyorum." dedi.


Üzen, Manço'nun hatırasını yad etmek için oğlu Ege ile birlikte geldiğini söyledi.
Emirkan Karataş da Barış Manço'yu çok sevdiğini belirterek, "Biraz mutluyum biraz da hüzünlüyüm. Tuzla'dan geldim buraya. Her ölüm yıl dönümünde mezarına gidiyorum. Saçımı uzatmamın sebebi de Barış Manço. Onu sanatçı kimliğiyle idolüm olarak görüyorum. Ben de bir sanatçı adayıyım, konservatuvar okuyorum ve eğer sanatçı olursam onun gibi sevilmek isterim. Barış Manço, halkın içinden birisi, onu çok seviyorum." şeklinde konuştu.


Minik ziyaretçilerden 11 yaşındaki Aras ise müzeyi ziyaret ederek Barış Manço hakkında çok şey öğrendiğini ve Manço'nun şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü anlattı.
Barış Manço, vefat yıl dönümü olan 1 Şubat'ta, Kurtalan Ekspres grubunun sahne alacağı bir programla Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anılacak.

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