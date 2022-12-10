Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Kültür Sanat
  • Karacaören Şelalesi aralık ayında sonbahar renklerinin içinde kayalardan dökülüyor
KÜLTÜR SANAT

Karacaören Şelalesi aralık ayında sonbahar renklerinin içinde kayalardan dökülüyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, aralık ayında sonbahar renklerinin arasında kayalardan dökülen Karacaören Şelalesi, yerli ve yabancı turistler için bir çekim merkezi konumunda.

Karacaören Şelalesi aralık ayında sonbahar renklerinin içinde kayalardan dökülüyor
Yayınlanma Tarihi: 10.12.2022 17:19:36 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 17:19

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Karacaören Mahallesi'nde yer alan doğa harikası, toplam uzunluğu 92 metre olan 13 şelaleden oluşuyor. Kayın, kızılağaç, gürgen, kestane, taflan gibi ağaçların çevrelediği şelale, bölgenin en uzun şelalesi olarak öne çıkıyor. Aralık ayı olmasına rağmen bölgede sonbahar renkleri hakimiyetini sürdürüyor. Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, şelalenin ilçe turizmine büyük katkılar sağlayacağını düşündüklerini söyledi.

Herkesi, Karacaören Şelalesi'ni görmeye davet eden Akgül, "Bugüne kadar Karacaören Şelalemize gelmeyen, buraları keşfetmeyen tüm hemşehrilerimize buraları görmelerini ve gezmelerini tavsiye ediyoruz. Belediyemizin ve Yerel Eylem Grubu Derneği'mizin katkılarıyla şelalemizin yanına yaptığımız seyir terasında oturup bir çayımızı içmelerini istiyoruz. Katkılarından dolayı Derneğimize teşekkür ediyorum. Tek isteğimiz bu güzel şelalemizi görmeyenler mutlaka gelip burayı bir görsünler. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel mekana bekliyoruz." dedi.

Salıpazarı Belediyesi ve Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından şelaleye gezi düzenlendi. Geziye katılanlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Samsun Salıpazarı Karacaören Mahallesi Yerel Eylem Grubu Derneği Karacaören Şelalemize Karacaören Şelal

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN