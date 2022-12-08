Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Dijital Sanatlar sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Akbank Sanat'ın yeni sergisi Dijital Sezgiler, 11 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Dijital Sanatlar sergisi ziyaretçilerini bekliyor
Yayınlanma Tarihi: 8.12.2022 16:09:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 16:08

Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Helena Nikonole'nin üstlendiği sergi, yeni medya sanatında yapay sinir ağları olgusunu inceliyor.

Yapay zekanın hem bir araç hem de felsefi bir kavram olarak ele alındığı sergide, yapay zekanın çağdaş sanat, kültür, insanlar ve toplum üzerindeki etkisi de inceleniyor.

Sergide, yeni medya sanatının dünya çapında önde gelen isimlerinin projeleriyle sanat ve teknoloji kesişmesinde, deneysel çalışan genç sanatçıların eserleri izleyiciyle buluşuyor.

Alper Yesiltaş, Anna Ridler, Anna Shustikova, Dilara Basköylü, Feileacan Mccormick, ha:ar, Ozan Türkkan, Robertina Sebjanic, Roman Solodkov ve Sofia Crespo yer alıyor. Sergiye küratör rehberliğinde turlar, sanatçı konuşmaları ve panellerden oluşan programlar eşlik edecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Helena Nikonole Anna Ridler Alper Yesiltaş Anna Shustikova Dilara Basköylü Feileacan Mccormick Robertina Sebjanic Roman Solodkov Ozan Türkkan Sofia Crespo Akbank Sanat ha ar Dijital Sanatlar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN