Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Times Meydanı Dünya Türk Kahvesi günü kutlandı

ABD'nin ünlü Newyork Times Meydan'ında 5 aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinlikleri yapıldı.

Times Meydanı Dünya Türk Kahvesi günü kutlandı
Yayınlanma Tarihi: 6.12.2022 10:15:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 10:51

Nasdaq Tower binasının önünde düzenlenen etkinlik, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından organize edildi.

Programa, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türk Amerikan toplumundan sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TADF Başkanı Gülay Aydemir, girişimleri sonucu 5 Aralık'ı Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tanıyan New York Belediyesinin Başkanı Eric Adams'a teşekkür etti.

Başkonsolos Özgür de Türk kahvesinin Türk kültüründe önemli yeri olduğunu vurgulayarak, ABD'de Türk kahvesinin tanıtımı için çaba harcayan herkese teşekkürlerini iletti.

New York’un Times Meydanı’nda Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı

Turkish Coffee Lady Vakfı Başkanı Gizem Salcığıl White da AA muhabirine, Dünya Türk Kahvesi Günü'nü New York'un kalbi Times Meydanı'nda kutlamaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Türk kahvesinin dünya için çok önemli bir kültürel miras olduğunu vurgulayan White, "Bugün ABD'de günde 400 milyon adet kahve tüketiliyorsa aslında Türklerin 16. yüzyılda icat ettiği pişirme metodu sayesindedir." diye konuştu.

White, New York ile ABD'de başkent Washington D.C, Virginia'nın Alexandria ve Fairfax, Florida'nın Ft. Lauderdale ve Michigan'ın Kalamazoo şehirlerinin de 5 Aralık'ı Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tanıdığını belirterek, "Önümüzdeki sene, Cumhuriyet'imizin 100. yılında bu şehirleri 100'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Programda canlı müzik ve dans gösterileri de sunulurken, Times Meydanı yakınındaki iki ayrı dijital ekranda Türk kahvesinin özellikleri, kültürü ve tarihini anlatan görseller yayımlandı.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

ABD'de, başkent Washington D.C'nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, 2020'de, 5 Aralık'ı "Türk Kahvesi Günü" ilan eden ilk belediye başkanı olmuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler ABD Turkish Coffee Lady Vakfı Eric Adams Gizem Salcığıl White Virginia Florida Michigan Birleşmiş Milletler Eğitim Muriel Bowser Washington D C New York Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Kalamazoo Newyork Times Meydan Nasdaq Tower

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN