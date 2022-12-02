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KÜLTÜR SANAT

BM Uluslararası Cam Yılı'nda Türkevi'nde "Sanatsal Cam Sergisi" açıldı

BM Uluslararası Cam Yılı’nda Türkevi’nde Sanatsal Cam Sergisi açıldı
Yayınlanma Tarihi: 3.12.2022 02:00:48 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:03

Türkevi, bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen Uluslararası Cam Yılı'nda Türk sanatçıların eserlerinin yer aldığı ''Sanatsal Cam Sergisi''ne ev sahipliği yaptı.

35 ESER YER ALDI

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde ve İnci Çetin'in koordinatörlüğünde düzenlenen sergide 35 eser yer aldı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, ilk cam örneklerinin ve cam yapımı bilgisinin Türkiye'den dünyaya yayıldığını belirterek, Türkiye'nin de BM tarafından ilan edilen 2022 Uluslararası Cam Yılı'nda camın toplumdaki önemli rolünü tüm dünya ile kutladığını söyledi.

Cam yapımı geleneğinin ve yöntemlerinin Anadolu'da, Mezopotamya'da ve Akdeniz Havzası'nda yaşamış birçok uygarlığın yaratıcılığını bir araya getirerek Türkiye'nin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturduğunu anlatan Sinirlioğlu, cam ve cam yapımının çevresel sorunlarla mücadelede sürdürülebilir materyal olması nedeniyle gelecekte de önemini koruyacağına dikkati çekti.

Sinirlioğlu, Türk cam sektörünün öncülerinden Şişecam ve Paşabahçe'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tüm operasyonlarına entegre ettiğini dile getirdi.

Serginin koordinatörlüğünü yapan İnci Çetin, 2022 Uluslararası Cam Yılı'nda Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de cam sergileri açtıklarını anlatan Çetin, Türk Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle New York'ta da sergi açtıklarını ve Türkiye'nin çok değerli cam sanatçılarının eserlerini yurt dışında sergileyebilmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



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Etiketler İnci Çetin Birleşmiş Milletler

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