Her köşesinde bambaşka tarihi güzellikler barındıran ülkemizde, bu hafta gündem olan kültür sanat haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu haftaki duraklarımız; Adıyaman, Anyalya, Bolu ve Ordu'ydu.

31 yıldır ormanlardan gözünü ayırmıyor

Bolu'da yaşayan Ramazan Suna ormanların ve canlıların zarar görmemesi için 31 yıldır nöbet mesaisini sürdürüyor. Seben ilçesinde yangın gözetleme kulesinde görev yapan 73 yaşındaki Suna, bölgelerdeki ormanlarda gördüğü en ufak dumanı dahi merkeze bildirerek ekipleri harekete geçiriyor. Bolu'daki en yaşlı kule görevlisi olarak da bilinen Suna herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ve ömrü yettiğince bu görevi yapmak istediğini söyledi.





Ordu'da sahipsiz hayvanlar için mama üretimi

Ordu Büyükşehir belediyesi sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlar için mama üretimi yapmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre mamalar; yavru, yetişkin köpek ve kediler için olmak üzere 3 türde üretiliyor. Bu çalışma, hem üniversite hem de bu alanda ilgili ve bilgili kişilerle beraber fikir alışverişleriyle geliştiriliyor.

Kum heykellerle "Uzay "Macerası"

Antalya bu yıl Kum Heykel Festivalinin 17'ncisini "Uzay Macerası" temasıyla düzenledi. Festivalde yer alan heykeller renkleri ve yapılış tarzlarıyla yerli halkın yanı sıra turistlerin de fazlasıyla dikkatini çekti. Alanda yer alan 25 heykeltıraşın tam 10 bin ton nehir kumu kullanılarak hazırlandığı festivale katılan ziyaretçiler, kum heykeller arasında adeta masalsı bir yolculuğa çıktı.

1800 yıllık iskeletler bulundu

Adıyaman şehrinde yapılan kazı çalışmalarında 1800 yıllık iskeletler bulundu. Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 2001 yılında başlatılmıştı. Geçtiğimiz yıl burada Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar keşfedilmişti. Bu sene yapılan kazı çalışmaları sırasında ise mozaikli alanın yan kısmında tespit edilen bir mezarda 4 gence ait tam 1800 yıllık iskeletler bulundu.

"Tay" isimli yerli animasyon film, 23 Eylül'de vizyonda

Hz. Muhammed'in İslam tarihinin dönüm noktası olan hicret yolculuğunu konu edinen "Tay" adlı yerli animasyon film, 23 Eylül'de vizyona girecek. Filmde, annesini arayan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikâyesi anlatılıyor. Çöl yolculuğu, hicretleri boyunca Hz. Muhammed ile Hz. Ebu Bekir'i takip eden deve Jabal'ın anılarını hatırlamasıyla, farklı bir hikâyeye dönüşüyor.3D animasyon türündeki sinema filmiyle çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesi, peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.