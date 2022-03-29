94. Oscar töreninde ilk kez Müslüman bir aktör kısa film dalında ödül aldı

Pakistan kökenli İngiliz aktör Riz Ahmed, "The Long Goodbye" kısa filmi ile törenden ilk Oscar ödülü ile döndü.

ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödül töreninde, bu yıl canlı aksiyon kısa film dalında ilk kez Müslüman bir aktör ödül kazandı.

Riz Ahmed, ödülü almak için sahneye çıktığında, "Bu, bir yere, hiçbir ülkeye ait olmadığını hisseden herkes içindir. Yalnız değilsiniz. Sizinle orada, geleceğin olduğu yer olan barışta buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Riz Ahmed, "Sound of Metal" filmindeki işitme engelli davulcu rolüyle geçen yıl da Oscar'a aday gösterilmişti.

Akademi Ödüller'inde 2017'de "Moonlight" filmindeki performansıyla Mahershala Ali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü ile Oscar kazanan ilk Müslüman aktör olmuş, 2019'da da "Green Book" filmindeki rolü ile aynı dalda ikinci ödülü kazanmıştı.