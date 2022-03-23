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KÜLTÜR SANAT

İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri Erzurum'daki buz müzesinde sergilendi

Yayınlanma Tarihi: 23.03.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 13:24
İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri Erzurum’daki buz müzesinde sergilendi

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu tarafından Erzurum'da "İran Sanatları Sergisi" açıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesi olan Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Ata Buz Müzesi'nde açılan sergide İranlı ressam ve heykeltıraşların ülkelerinde yaptıkları eserleri sergiliyor.

Eserler, akşam saatlerinde üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda yarın da MNG Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak değerlerini yansıtmak içi sergi açtıklarını söyledi.

Eserlerin İran'da yapıldığını ifade eden Soltanzadeh, "Heykel sanatçısı İran'ın en ünlü sanatçılarından diğerleri ise yüksek derecelere sahip. Önemli sanatçılara ait eserler, iki ülkenin ortak mirası. Bu zenginlikler birbirimizle dostluğumuzu daha da artıracaktır." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Heykel Bölümü Başkanı ve Ata Buz Eserler Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat da iki ülkenin anlaşma neticesinde böyle bir serginin açıldığını belirtti.

Bulat, "2018'de İran'daki Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi ile bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma kapsamında İran'daki sanatı bizimi sanatımızla buluşturduk. İki toplumun kültürleri ortak. Selçuklu kültürü İran ve Türkiye'de hakim. O kültürlerin gelecek kuşaklara sanat yoluyla ulaşması için çalışacağız. Amacımız iki kültürü bir araya getirmekti." dedi.

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