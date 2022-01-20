Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarından oluşan ’Muhtelif İstanbul’ sergisi açıldı

Doğuş Grubu'nun fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler iş birliğinde hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi'nde yılın ilk sergisi "Muhtelif İstanbul" sanatseverlerle buluştu.

Adını Ara Güler'in arşivinde çeşitli konular için kullandığı "Muhtelif" temasından alan sergi, "İstanbul'un gözü" olarak anılan Ara Güler'in kadrajından fotoğraflarla ziyaretçileri İstanbul yolculuğuna çıkarıyor.

Konsept ve tasarımı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ne ait olan sergide, usta fotoğrafçının 58 farklı siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, İstanbul slayt kutuları, Güler Apartmanı'ndan arşiv kutuları, Leica fotoğraf makinası ile 1950 ve 1960'lı yıllara ait kontak baskı örnekleri yer alıyor.

Sergide ayrıca, Ara Güler'in hikayelerini yazdığı daktilo, lise yıllarında kaleme aldığı hikayelerden oluşan defteri ve bu hikayelerden biri olan "İstanbul'da Sabah" da sergileniyor. Bu hikayenin yayımlandığı 1946 tarihli Haber gazetesi kupürü de sergide görülebiliyor.