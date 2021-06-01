Edebiyat ve fikir dergisi Muhit "Kudüs" dosyasıyla raflardaki yerini aldı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020’de yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Haziran sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs sayısında Yunus Emre dosyasıyla çıkan dergi, bu ay da Kudüs dosyasıyla okuru selamlıyor.

Dergi, usta çizer Hasan Aycın'ın mana dolu çizgisiyle açılıyor. Hasan Aycın'ı, "Nasılsın" isimli şiiriyle Soner Karakuş, "Söylenmeyecek Şarkı" şiiriyle Yunus Karadağ, "Bir Daha" isimli şiiriyle Said Yavuz takip ediyor. Seyyid Ensar, Ahmet Edip Başaran, Mehmet Tepe, Fatma Şengil Süzer, Harun Yakarer, Süleyman Unutmaz, Elif Nuray, Nurullah Genç, Arif Ay, Murat Güzel, Mehmet Fatih Öz, Ayşe Hilal, Mustafa Yıldırım, Metin Erol, Mervan Söylemez ve Mahmut Gürkan bu sayının diğer şairleri.

Kudüs Dosyası

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, Haziran sayısında da kitap hacminde bir dosyayla Müslüman Kudüs'ü sayfalarına taşıyor. Birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu Kudüs dosyası, Cengiz Tomar'ın "Kudüs'te İslam Barışı" başlıklı yazısıyla açılıyor. Cengiz Tomar'ı, "Selçukluların Kudüs'ü" başlıklı yazısıyla Tülay Metin izliyor: "Hz. Ömer, Selahaddin Eyyûbî ve Yavuz Sultan Selim'in taşıdıkları mesuliyet davasıyla hizmet, hürmet, şefkat ve merhamet anlam buldu. İslam'ın olmadığı dönemlerde ise hüzün, gözyaşı ve istilalar şehre hâkimdi." Aydın Usta, "Haçlıların Kudüs Katliamı"nı, Haşim Şahin Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'yi, Kemal Ramazan Haykıran Moğol İstilası'nı durduran Kudüs'ü yazıyor. Burak Gani Erol Memlûkler; Abdullah Çakmak ve Alaattin Dolu Osmanlı dönemi Kudüs'üne ışık tutuyorlar. Hasan Hüseyin Güneş Kudüs vakıflarını, Necmettin Alkan İngilizlerin Kudüs'ü işgalini, Fatma Zehra Toçoğlu İsrail'in ayrımcı politikalarını, Seher Bulut ise İsrail'in uyguladığı işgal politikalarına değiniyor. İsmail Numan Telci, Mustafa Güler, İsmail Güleç, Samed Karagöz, Ali Emre, Leylâ İpekçi, Recep Terler, İbrahim Tenekeci ve Mehmet Aycı yazı ve şiirleriyle Kudüs dosyasına katkı sunuyor. Hasan Aycın çizgileriyle, Mustafa Cemil Efe hatlarıyla, Ziya Ağaoğulları ve İbrahim Tenekeci ise koleksiyonlarından Filistin bölgesine ait nadir posta damgalarıyla dosyaya zenginlik katan diğer isimler.

Zeki Bulduk ile Söyleşi

Ervanur Erdoğan soruyor, son kitabı Muhit Kitap'tan çıkan Zeki Bulduk cevaplıyor: "İnsan yolda tamam olur."

Öykü, Deneme

Muhit'in öykü sayfaları da oldukça zengin. "Kasabanın Sesleri" isimli öyküsüyle Necip Tosun, "Anlam Çiçek Açtığında…" öyküsüyle Ayşegül Genç, "Hızır mıydı O?" isimli öyküsüyle Ali Işık ve "İyileşmeyen Hikâyeler" öyküsüyle Hüseyin Ahmet Çelik bu sayıya hikâyeleriyle katkı sunan isimler.

Dursun Çiçek "Hikmet Dağı" yazı dizisine devam ediyor: "Biz inandıklarımızı sözümüzle ve özümüzle taşırız. Özümüz amellerimiz, sözümüz ise o amellerimizi kavi hale getiren hikmetlerimizdir." Erol Göka, "Kent hayatının cangılında, kalabalıklar karşısında insan, kendisini dünyayı ve diğer insanları değersizleştirerek korumaya yeltenir, akrabalarını, komşularını bile görmezden gelir. Gözleri gören ama kulakları işitmeyen birisi olur çıkar." diyor "Şehrin İnsanı ve Mütref" başlıklı yazısında. "Kendini Çalışmak" başlıklı yazısıyla Zeynep Merdan, "Özne ve Doğruluk" başlıklı yazısıyla Özkan Gözel ve "Türkiyenin Başlangıcı: Selçuklular" yazısıyla Hüsrev Hatemi denemeleriyle; Mustafa Özel ve Zeynep Acar ise eleştiri-inceleme yazılarıyla Muhit'in on sekizinci sayısına omuz veren diğer isimler oluyor.