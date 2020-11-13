2020 yazma eserlerin yılı oldu, 1440 eser Bakanlık koleksiyonunda yer aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020'de 1440 yazma eserin koleksiyonuna eklendi. Bakanlık bünyesindeki yazma eser sayısı böylece 216 bin 587'ye çıkarken, toplam eser sayısı ise 670 bin 104 oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının yoğun çalışmaları sonucu, 2020'de 1440 yazma eser, koleksiyona eklendi.

Bilimsel, sanatsal değerleri ve kültürel mirasıyla geçmişi bugüne taşıma özelliğine sahip, hazine değerindeki yazma eserlerin korunması ve geleceğe taşınması için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, yazma eserlerin korunması için ayrıntılı bir kataloglama, sayısallaştırma ve yayımlama yapılıyor. Kütüphanelerdeki eserler, kataloglamaya tabi tutuluyor, eski kataloglar yenileniyor, eskiden dijitalleştirilmesi yapılan ve asgari standartları dahi karşılamayan görüntüler ise gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanarak yeniden çekiliyor.

YAZMA ESER SAYISI 670 BİN 104'E ULAŞTI

Bakanlık, vatandaşların elinde bulunan ve kimi zaman önemini muhafaza edenlerin dahi bilmediği eserleri, gelecek nesillere ulaşabilmesi amacıyla satın alarak, 2020'de 1440 yazma eseri daha koleksiyona dahil etti.

Bakanlık bünyesindeki yazma eser sayısı, yeni eklenenlerle 216 bin 587'ye, matbu eser sayısı da 453 bin 517'ye çıkarken, toplam yazma eser sayısı 670 bin 104 oldu.

1001 ESER PROJESİ İLE 1406 ESER RESTORE EDİLDİ

Bakanlık yazma eserleri koruyabilmek amacıyla "1001 Eser Projesi"ne devam ediyor. Bu kapsamda yazma eserlerin içeriklerinin incelenmesi ve yayımlanması sağlanıyor.

Projeyle kendi alanlarının başyapıtı ve birincil kaynağı sayılan eserler, çeviriler ve tıpkıbasımlar yoluyla tekrar gün yüzüne çıkarılıyor.

Yazma eserlerin yerine yenilerinin ikame edilmesinin mümkün olmaması bu hazinelerin korunmasını zorunlu kılıyor.

2020 Ekim ayı itibarıyla toplam 1406 yazma eser restore edilirken, 2021 yılı hedefleri doğrultusunda 220 eserin daha restorasyonunun tamamlanması planlanıyor.