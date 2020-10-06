Yaşlılar açık havada kitap okudular

Yalova Huzurevi sakinleri Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte stres attılar. Huzurevi sakinleri tarafından düzenlenen etkinlikte sosyal izolasyon altında tutulan yaşlılar açık alanda kitap okudu. Etkinliğe katılan yaşlılar sosyal mesafe kuralına uyarak kendi seçtikleri bir kitabı gün boyu açık alanda okumanın keyfini yaşadılar.

Yalova Huzurevi sakinleri tarafından düzenlenen etkinlikle açık alana çıkan yaşlılar burada gönüllerince kitap okumanın keyfini çıkardılar.

Pandemi dolayısıyla sosyal izolasyon altında tutulan Yalova Huzurevi sakinleri Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir etkinlikle stres attılar. Açık alana çıkan yaşlılar sosyal mesafe kuralına uyarak kendi seçtikleri bir kitabı gün boyu burada okudular. Bu etkinliğin sıcak havalarda devam edeceğini belirten yetkililer bu sayede yaşlıların stres atıp rahatladıklarını dile getirdiler. Huzurevi sakinleri de bu etkinlikten çok keyif aldıklarını dile getirerek, "Pandemiden korunmak adına sosyal izolasyona tabi tutuluyoruz. Bu elbette bizlerin biraz sıkılmamıza yol açıyor. Ama müdürlüğün hayata geçirdiği bu etkinlik sayesinde bahçeye çıkıp arkadaşlarımızla birlikte kitap okuduk. Doğa, güneş ve kuş sesleri eşliğinde beğendiğimiz bir kitabı okumak bizi çok rahatlattı. Bu imkanı bize sunduğu için Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Arif Laçin başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dediler.