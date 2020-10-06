Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Yaşlılar açık havada okudular

Yayınlanma Tarihi: 07.10.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 15:22
Yaşlılar açık havada kitap okudular

Huzurevi sakinleri , Çalışma ve tarafından düzenlenen etkinlikte stres attılar. Huzurevi sakinleri tarafından düzenlenen etkinlikte sosyal izolasyon altında tutulan yaşlılar açık alanda okudu. Etkinliğe katılan yaşlılar sosyal mesafe kuralına uyarak kendi seçtikleri bir kitabı gün boyu açık alanda okumanın keyfini yaşadılar.

Huzurevi sakinleri tarafından düzenlenen etkinlikle açık alana çıkan yaşlılar burada gönüllerince okumanın keyfini çıkardılar.
Pandemi dolayısıyla sosyal izolasyon altında tutulan sakinleri , Çalışma ve tarafından düzenlenen bir etkinlikle stres attılar. Açık alana çıkan yaşlılar sosyal mesafe kuralına uyarak kendi seçtikleri bir kitabı gün boyu burada okudular. Bu etkinliğin sıcak havalarda devam edeceğini belirten yetkililer bu sayede yaşlıların stres atıp rahatladıklarını dile getirdiler. Huzurevi sakinleri de bu etkinlikten çok keyif aldıklarını dile getirerek, "Pandemiden korunmak adına sosyal izolasyona tabi tutuluyoruz. Bu elbette bizlerin biraz sıkılmamıza yol açıyor. Ama müdürlüğün hayata geçirdiği bu etkinlik sayesinde bahçeye çıkıp arkadaşlarımızla birlikte kitap okuduk. Doğa, güneş ve kuş sesleri eşliğinde beğendiğimiz bir kitabı okumak bizi çok rahatlattı. Bu imkanı bize sunduğu için Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Arif Laçin başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dediler.

İSLAM’IN YAŞLILIK DÖNEMİNE VE YAŞLILARA BAKIŞI

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Yalova Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yalova Huzurevi Yalova Aile kitap

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN