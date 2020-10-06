Taş devrinin rezidansı keşfedilmeyi bekliyor. Sivas’ın Yıldız Beldesi’nde bulunan, taş devrinin rezidansı olarak tanımlanan 3 katlı ‘Alaşehir Tepe Yerleşmesi’ keşfedilmeyi bekliyor.

Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde bulunan taş devrinin rezidansı olarak tanımlanan 3 katmanlı 'Alaşehir Tepe Yerleşmesi' keşfedilmeyi bekliyor. Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız Beldesi Değirmenaltı mevkinde bulunan 3 katlı 'Alaşehir Tepe Yerleşmesi' günümüzün modern yaşam alanlarını andıran mağaraları ile dikkat çekiyor. Gizemli mağaralar, yaklaşık bir metre uzunluğundaki 70 santimetre genişliğindeki tünellerle birbirine bağlanıyor. Köylüler tarafından uzun yıllar önce keşfedilen mağara ilk kez görme fırsatı bulanları heyecanlandırıyor. Eski Tunç çağına dayanan tarihi ile dikkat çeken mağarada keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda oda bulunuyor.

Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, mağaranın eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Mağara 3 kademeden oluşuyor. Genişliği 1 metre, yüksekliği 70 santimetreden oluşan tünellerden geçiliyor. Bu tünellerden geçtikten sonra oda diye tabir ettiğimiz yerleşim yerlerini görüyoruz. Yaklaşık uzunluğu 200-300 metre kadar olan bu odalar eskiden yerleşim yeri olarak kullanılmaktaymış. Yıldız Dağı Kayak Merkezine de 9 km mesafede burası. Kayak tesislerine gelip misafir olan arkadaşlarımız içinde burası bulunmaz bir cennet. İçeri girmesi biraz zor ama girdikten sonra görülmeye değer bir yer." dedi.

Tarihi yüzyıllara dayanıyor

Yıldız beldesi Meclis Üyesi Cafer Aydın ise "Burası tarihte Alaşehir olarak geçiyor. Tarihi yüzyıllara dayanıyor, Orta Çağ, Bizans ve Osmanlı dönemleri olarak. Biraz doğallığını kaybetmiş ama mağaralarımız gezip görmeye değer yerler. 70 santimetre uzunlukta 50 santimetre genişlikteki katmanda 5 metre boyunda. Ondan sonra her katmanı yaklaşık 300 metre uzunluğunda. En son yeşil odaya varıyoruz. Herkes giremez biraz uçurum bizlerden yardım almaları gerekiyor. Bilmeyenler için biraz zorlu bir yer. Geçitler dar olduğu için aşırı kilolu vatandaşlar girmekte zorlanabilir. Hazine arayıcıları mağaraların doğal güzelliğine zarar vermişler. İçerisi için tamirat gerekiyor dedi.