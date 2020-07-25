Aylık edebiyat ve fikir derginiz Muhit ağustos sayısıyla raflardaki yerini aldı.

Bu sayıda Hüsrev Hatemi dosyası ile üç büyük zafer yer alıyor: Malazgirt, Mohaç ve Büyük Taarruz. Yine birçok şiir, öykü ve yazı Muhit'in ağustos sayısında okuyucuyla buluşuyor.

Edebiyat dergiciliğinin zayıfladığı ve kâğıdın yerini dijital medyanın almaya başladığı, özellikle son yıllarda çok sık konuşuluyor. Şiir, hikâye ve deneme türünde her kuşaktan pek çok şair ve yazarın eserleriyle katkı verdiği Muhit ise bize ısrarla şunu söylüyor: Kâğıt, kalem ve mürekkep, dünyaya anlam katmaya, hayatımızı güzelleştirmeye devam edecek.

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına Ocak 2020'de başlayan edebiyat ve düşünce dergisi Muhit, edebiyat dünyamıza yeni bir soluk getirdi ve okuyucudan çok büyük ilgi gördü.

Muhit dergisine nasıl ulaşabilirim? *Muhit dergisini Migros'larda ve www.idefix.com adresinde bulabilirsiniz.