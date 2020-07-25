Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

ağustos sayısıyla raflardaki yerini aldı

  • Giriş Tarihi: Temmuz 25, 2020
  • Güncelleme Tarihi: Temmuz 25, 2020
Muhit ağustos sayısıyla raflardaki yerini aldı

Aylık edebiyat ve fikir derginiz ağustos sayısıyla raflardaki yerini aldı.

Bu sayıda Hüsrev Hatemi dosyası ile üç büyük zafer yer alıyor: Malazgirt, Mohaç ve . Yine birçok şiir, öykü ve yazı 'in ağustos sayısında okuyucuyla buluşuyor.

Edebiyat dergiciliğinin zayıfladığı ve kâğıdın yerini dijital medyanın almaya başladığı, özellikle son yıllarda çok sık konuşuluyor. Şiir, hikâye ve deneme türünde her kuşaktan pek çok şair ve yazarın eserleriyle katkı verdiği Muhit ise bize ısrarla şunu söylüyor: Kâğıt, kalem ve mürekkep, dünyaya anlam katmaya, hayatımızı güzelleştirmeye devam edecek.

Şair ve yazar yönetiminde yayın hayatına Ocak 2020'de başlayan edebiyat ve düşünce dergisi Muhit, edebiyat dünyamıza yeni bir soluk getirdi ve okuyucudan çok büyük ilgi gördü.

Muhit dergisine nasıl ulaşabilirim?

*Muhit dergisini Migros'larda ve www.idefix.com adresinde bulabilirsiniz.

Fikriyat'ın kıymetli yazarlarından İbrahim Tenekeci'nin kaleme aldığı tüm yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler MUHİT Büyük Taarruz İbrahim Tenekeci

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN