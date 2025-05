Resulullah’ın namaz sonrası okuduğu dualar

🔹Resulullah (SAV), teşehhüdden sonra şu duayı okumuştur:

Allah'ım! Ben cehennem azabından Sana sığınırım. Kabir azabından da Sana sığınırım. Deccal fitnesinden de Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım.

(Ebû Dâvud, Salât, 184)

🔹Abdullah b. Zübeyr (ra), her namazdan sonra selâm verince şöyle derdi:

"Allah'tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. O, her şeye kadirdir. Allah'tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Allah'tan başka ilâh yoktur. Ancak O'na ibadet ederiz. Nimet de O'nundur, lütuf da. Güzel övgüler de O'nundur. Allah'tan başka ilâh yoktur. Kâfirlerin hoşuna gitmese de bunu dinde ihlâsla ifade ederiz."

(Müslim, Mesâcid, 139)

🔹Muaz (RA) şöyle diyor: Resûlullah (SAV), elimden tuttu; "Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki, seni çok seviyorum! Her namazın ardından şöyle demeyi terk etme" dedi:

"Allah'ım! Zikrine, şükrüne ve sana güzel ibadete karşı bana yardım eyle."

(Ebû Davud, Salât, 361)

🔹Peygamberimiz (SAV), sabah namazında selamdan sonra şöyle dua etmiştir:

"Allah'ım! Faydalı ilim, helâl rızık ve makbul amel istiyorum."

(İbn Mace, İkameti's-Salah, 32)

🔹Peygamberimiz (SAV), sabah namazında selamdan sonra şöyle dua etmiştir:

"Allah'ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.Doğrulukta kararlı olmak istiyorum.Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yapmak istiyorum.Doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum.Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum.Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum.Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin."

(Tirmizî, De'avât, 23)

🔹Sahabeden Muğire b. Şu'be, Resûlullah (sas)'ın namazdan ayrıldığında şöyle duada bulunduğunu nakletmiştir:

"Allah'tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. O, her şeye kadirdir.Allah'ım! Senin verdiğine kimse engel olamaz, vermediğini de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz; zira iyilik sendendir."

(Müslim, Mesâcid, 137)

🔹Resûlullah (sas), namazın ardından şöyle dua ederdi: "Allah'ım! Küfürden ve fakirlikten Sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından da sana sığınırım."

(Ebû Davud, Edeb, 110)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.