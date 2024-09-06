Müslümanlar Resulullah'ı hatırlamak, zikretmek için pek çok salavat-ı şerifeyi gün içinde zikrederler. Bunların en bilinenlerinden birisi de Salat-ı Tefriciye'dir. Bir salavattan ziyade dua olarak bilinen Salat-ı Tefriciye duası, çokça araştırılan ve okunan bir salavattır. Salatı Tefriciye duası Arapça okunabilen bir duadır. Bununla birlikte Salatı Tefriciye Arapça yazılışı hakkında bilgisi olmayanlar için Türkçe yazılış da önemli bir kolaylıktır. Salat-ı Tefriciye (Nariye) duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali hakkında tüm detaylar...

◼ Salat-ı Tefriciyye zamanla meşhur olmuş bir salavat-ı şerifedir. Müslümanlar tarafından sıklıkla okunan Salat-ı Tefriciyye hakkında İmam Kurtubi, "Her gün 41 veya 100 defa okumaya devam eden kimsenin, zaman içerisinde sıkıntısı gider, işi kolaylaşır, içi nurlanır, itibarı artar, hali güzelleşir, rızkı bollaşır, ona hayır kapıları açılır" demiştir.





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Salat-ı Tefriciyye Arapça Okunuşu:

"Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi'l 'ukadu ve tenfericu bihi'l-kürabu ve tukdâ bihi'l-havâicu ve tünâlü bihi'r-rağâibu ve husnu'l-havâtimi ve yusteska'l-ğamâmu bi-vechihi'l-kerîmi ve 'alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-'adedi külli ma'lûmin lek."

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Salat-ı Tefriciyye Türkçe Anlamı:

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O'nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun"