Bazı zamanlara mahsus farz olmayan namazlar vardır. Küsuf ve Husuf namazları da bunlardandır. Sünnet olan Küsuf ve Husuf namazları iki rekat olarak eda edilirler. Küsuf namazı cemaat ile kılınabilirken Husuf namazı sadece bireysel olarak kılınır. Bu namazların mescidde kılınması da sünnettir. Ezân ve kâmet okunmaz.

Bazı zamanlara mahsus farz olmayan namazlar vardır. Küsuf ve Husuf namazları da bunlardandır. Sünnet olan Küsuf ve Husuf namazları iki rekat olarak eda edilirler. Küsuf namazı cemaat ile kılınabilirken Husuf namazı sadece bireysel olarak kılınır. Bu namazların mescidde kılınması da sünnettir. Ezân ve kâmet okunmaz.

Küsuf namazı

- Güneş tutulmasının ardından kılınan namazdır.

- Cemaat ile kılınabilir.

Husuf namazı

- Ay tutulmasının ardından kılınır.

- Bireysel olarak kılınır.

1. Rekat

- "Niyet ettim Allah rızası için Küsûf veya Husûf Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

- Subhaneke'yi okuruz.

- Euzü-besmele çekeriz.

- Fatiha okuruz.

- Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

- Rüku'ya gideriz.

- Secde'ye gideriz.

- Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz.

2. Rekat

- Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

- Besmele çekeriz.

- Fatiha okuruz.

- Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

- Rüku'ya gideriz.

- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.