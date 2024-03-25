Arama

Menu
  • Anasayfa
  • İslam
  • Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı
İSLAM

Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" yazılı mahya asıldı.

Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi’ne mahya asıldı
Yayınlanma Tarihi: 25.3.2024 09:37:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:36

Osmanlı devletinde Sultanahmet Camisi ile başlanan mahya geleneği sürdürülüyor.

Ramazana özel hazırlanan mahyalara bu yıl "su farkındalığı" da eklendi.

Büyük Çamlıca Camisi'ne "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" yazılı mahya asıldı.

Dünya Su Günü kapsamında Büyük Çamlıca Camisi'nde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Su kaynaklarının sürdürülebilir, verimli ve duyarlı kullanılması için ülke ölçeğinde büyük bir dönüşüm başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, hiçbir paydaşı geride bırakmadan aralıksız yürüttüğü çalışmalarla toplumsal farkındalığın güçlendirilmesini hedefliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Ahmet Yavuz Karaca İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Sultanahmet Camisi Osmanlı Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Tarım ve Orman Büyük Çamlıca Camisi Dünya Su günü Su Vatandır 22 Mart Dünya Su Günü Suyu Koru

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN