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Zilhicce ayı fazileti ve ibadetleri

İçerisinde bulunduğumuz Zilhicce ayı, haram olarak kabul edilen aylardan biri olmasının yanında Hac ve Kurban ibadetlerinin gerçekleştiği kutlu bir zaman dilimidir. 2023 içinde 19 Haziran ile 18 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Zilhicce, Müslümanların ibadetlere yöneldiği, Allah'ın (CC) ipine sarılacakları kıymetli vakitlerden birisidir. Bu ayın ilk dokuz gününde oruç tutmak Zilhicce ayının faziletlerindendir. Sizler için Zilhicce ayının faziletleri, Zilhicce ayının ibadetleri, Zilhicce orucu konularını derledik.

Zilhicce ayı fazileti ve ibadetleri
Yayınlanma Tarihi: 20.6.2023 16:12:00 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 18:12
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Etiketler Zilhicce orucu HAC Zilhicce ayı Zilhicce Kurban

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