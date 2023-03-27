Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Azerbaycan

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan , Müslüman ülkelerin her birinde bir başka güzel idrak edilir. Peki, Kardeş ülke Azerbaycan ’da Ramazan ayı nasıl yaşanır? Gelin anlatalım...

🔹 Mübarek Ramazan ayı, Müslümanların tüm yıl boyunca büyük bir heves ile beklediği bir rahmet mevsimidir. Bu faziletli ayda dünyanın her bir noktasında bulunan Müslümanlar, farklı geleneklerini idrak eder.

🔹Nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Azerbaycan, 70 yıl boyunca Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. Bu süreçte insanlar, dinlerini kısıtlı bir şekilde yaşayabildiler. Ülkede Ramazan, özellikle 1990'lı yıllardan sonra Türklerin kardeş vatana gelmesiyle yaygınlaştı. Şimdilerde ise mübarek aya has bütün özellikleri Azerbaycan'da görmek mümkün.

🔹 Ramazan ayını oruç ile geçiren halk, özellikle bu rahmet mevsiminde günahlardan daha fazla kaçınır. Sıla-i rahimi gözetleyen kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'te aile büyüklerini ziyaret ederler. Akşamları toplu veya tek halde, mescitlerde ya da evlerde Kur'an-ı Kerim okumaya gayret ederler. Ülke genelinde teravih namazı kılınmasa da dileyenler evlerinde ya da mescitlerde teravih namazı kılarlar.

🔹 Kurulan iftar sofralarında akraba, eş, dost ve misafirler bir masada buluşur. İftar için özellikle yapılan yemekler olmasa da genellikle Azerbaycan'a has yemekler ikram edilir.

🔹 Diğer aylara nazaran daha özenli hazırlanan sofralarda Azerbaycan mutfağına özgü türlü türlü pilavlar, (bizdeki kelle paçayla aynı olan) xaş, balık veya tavuk levengi, sulu yemeklerden Kifte Bozbaşi gibi yemekler, türlü meyvelerden ev yapımı kompostolar yapılır.

Kardeş Azerbaycan ve tüm İslam aleminin Ramazan'ı hayırlı olsun!