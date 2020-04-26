Kur’an-ı mealli oku, dinle! Meal okuma ve dinleme… Kur’an-ı Kerim Türkçe okunuşu ve anlamı…

Fikriyat.com'un Kur'an-ı Kerim mealli hatimleriyle, Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ı seçkin hafızlardan dinlemek, hatim okumak, Kur'an'ın meallerini ve tefsirini okumak oldukça kolay… Kapsamlı olarak Kur'an ve mealleri üzerine oluşturduğumuz dijital içeriklerle, Cenab-ı Hakkın insanlığa hitabının en güzel şekliyle anlaşılmasına vesile olabilmek, tek gayemiz. İşte Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com’dan Kur'an-ı mealli oku, dinle…

Türkiye'nin, alanında otorite olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, Ramazan'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor. Fikriyat ailesi olarak, Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz "İshak Danış ve Nüvit Candaner'in sesinden Mealli Hatim" podcastlerini sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle gönüller daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Bizler de Fikriyat ailesi olarak, Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastlerimizi sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz.

İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim" podcastlerimizi buradan dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

KUR'AN-I KERİM OKU, MEALLİ OKU - DİNLE

İlahi vahyin sahibi Allah Teala, gönderilen peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (sav) Efendimize, "ebedi bir mucize" olarak lütfettiği ve 23 yılda peyderpey indirdiği Kur'an-ı Kerim'de, geçmiş devirlerde yaşamış peygamberlerin ve zaman içinde yeryüzünün sakinleri olan muhtelif insan topluluklarının hayat hikayeleri, yaşantıları, kültür ve anlayışları, başlarına gelen hadiseler, sınavlar, felaket ve musibetler, bazen bir koca sureyi kapsayacak şekilde genişçe bazen de kısaca anlatılır.

Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Allah'ın kelamının Peygamberimizle buluştuğu aydır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i, her harfinin edasının, tertibinin, manasının hakkını tam olarak vererek okumak gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle okumuş ve bize tavsiyede bulunmuştur. Kur'an'ı hatasız okuyup anlamak için bu esaslara uymak şarttır.

KUR'AN-I KERİM'İ SESLİ OKU

Kur'an-ı Kerim'i sesli okumanın asıl gayesi, Kur'an-ı Kerim'in orijinal metnini muhafaza etmektir. Peygamber Efendimiz Kur'an kelimelerini ne şekilde telaffuz etmişse, aynen o şekilde gelecek nesillere intikal ettirmek; kıraat ilmi ve isnat sayesinde Kurrâ'ya (hakkıyla Kur'an okuyanlara) nasip olmuştur. Diğer bütün diller ve metinler, zamanla mana ve ses tarafıyla değişikliğe uğrarken, Kur'an, inmeye başladığı günden zamanımıza kadar hiçbir değişikliğe uğramadan, tüm özelliklerini muhafaza etmiş tek metindir.

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Koronavirüs sebebiyle evlerimizde kalmanın bir gereklilik arz ettiği şu günlerde ilim, irfan, hikmet hazinesi, geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilir; podcast kayıtlarımızla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programlarımızı dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriğimizi de takip edebilirsiniz.

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