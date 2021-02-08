İslam ülkelerinden akademisyenler 'adil para sistemine geçişi' ele aldı

Avrupa İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezinin (EAIFE) bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği uluslararası sempozyum, "Adil İktisadi Düzene Doğru" temasıyla başladı.

Yerel ve uluslararası para sistemlerini değerlendirmek, yerel ve küresel düzeyde adil bir para sistemi oluşturmak için pratik mekanizmalar geliştirmeyi hedefleyen sempozyumun 2 gün süreceği belirtildi.

Çevrim içi düzenlenen sempozyuma, aralarında Lübnan'daki Cinan Üniversitesi, Tunus Zeytune Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Malezya İSRA Araştırma Merkezinin de bulunduğu çok sayıda kurumdan akademisyenler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan EAIFE Başkanı Mısırlı ekonomist Eşref Devabe, dünyanın bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ışığında yeniden şekillendiğini ve bunun da yeni oluşumların ortaya çıkışına zemin hazırlayacağını ifade etti.

Devabe, realitenin, her ülkenin çıkarlarını dengeli bir şekilde yansıtacak, herkes için kalkınmayı tesis edecek yerel ve küresel düzeyde adil ve insani bir para sistemi oluşturulmasını zorunlu kıldığını kaydetti.

Tunus Zeytune Üniversitesi Rektörü Abdullatif Ebu Azize ise konuşmasında, uzun yıllardır İslam ekonomisinin hayata geçirilmesi hayalinin kurulduğunu söyledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de İslam dünyasını, "dünyaya para ve para yönetimi konusunda kapsamlı bir politika sunmak için uzman komiteler oluşturmaya" çağırdı.

İslami finans ve ekonomi alanında sürekli eğitim, yatırım ve araştırma hizmeti vermek için kurulan EAIFE, 1'inci sempozyumunu "Kurucuların düşüncesi ile uygulamanın realitesi arasında İslami bankalar", 2'nci sempozyumunu da "Realite ve uygulama arasında İslami finans piyasaları" temasıyla İstanbul'da düzenlemişti.