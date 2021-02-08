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İSLAM DÜNYASI

'nin en prestijli hukuk dergisine ilk defa Müslüman direktör atandı

Yayınlanma Tarihi: 08.02.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 11:24
ABD'nin en prestijli hukuk dergisine ilk defa Müslüman direktör atandı

'nin önde gelen üniversitelerinden tarafından yayınlanan ülkenin en prestijli hukuk dergisi 'ın başına ilk defa Müslüman biri getirildi.

134 yıllık derginin direktörlüğüne 26 yaşındaki Müslüman öğrenci Hassan Shahawy atandı.

Mısır kökenli bir aileden gelen doğumlu Shahawy, yeni görevinin hukuk fakültesinin çeşitliliğe verdiği önemi ve diğer hukuk geleneklerine olan saygısını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

2016'da 'tan tarihi ve çalışmaları üzerine mezun olan Shahawy, de üzerine doktora yaptı.

Shahawy, halen mülteci nüfusu ve ceza hukuku reformu üzerine çalışmalar yapıyor.

ABD'nin eski Başkanı da 1990'da söz konusu derginin ilk siyahi direktörü olarak görev yapmıştı.

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