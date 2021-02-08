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İSLAM DÜNYASI

34. Zirvesi sona erdi

Yayınlanma Tarihi: 08.02.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 11:29
34. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi

Afrikalı liderlerin, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle bir araya geldiği 34. (AfB) Zirvesi sona erdi.

Zirvenin kapanış konuşmasını, Afrika Birliği'nin yeni dönem başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi yaptı.

Tshisekedi konuşmasında, zirvenin ana gündem maddeleri Kovid-19 salgınıyla mücadele ve Afrika kültürel mirası koruma gündemlerinin dışında, , Etiyopya'daki Hedasi Barajı anlaşmazlığı gibi birçok konuya değindi.

Kültürsüz toplumların ruhsuz toplumlar olduğunu söyleyen Tshisekedi, AfB'nin 2021'de 'daki Gora Adası'nın yeniden inşası, 'deki (GMA), 'daki (GME) inşası gibi mirasını korumaya yönelik projeleri destekleyeceği sözünü verdi.

Tshisekedi, Afrika kültürel mirasını koruma kapsamında, 'da bulunan Afrika kültür mirasına ait eserlerin talep edileceğini belirtti.

Afrika Serbest Ticaret Anlaşması'nda operasyonel anlamda ilerleme kaydetmek ve kurumsal reformları hızlandırmak için yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Tshisekedi, AfB Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin Mısır, ve Etiyopya arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığa çözüm bulmak amacıyla çaba sarf edeceğini sözlerine ekledi.

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Etiketler Mısır Cezayir Avrupa Sudan Afrika Serbest Ticaret Anlaşması Afrika Birliği Afrika kültür Senagal Büyük Afrika Müzesi Büyük Mısır Müzesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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