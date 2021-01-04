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İSLAM DÜNYASI

İsrail Harem-i İbrahim Camisi'nde ezana 634 kez engel oldu

Yayınlanma Tarihi: 04.01.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:05
İsrail Harem-i İbrahim Camisi'nde ezana 634 kez engel oldu

İsrail 2020 yılında 634 kez ezan okunmasına engel oldu. Yahudilerin kutsal kabul ettiği cumartesi günü Harem-i İbrahim Camisi'nde sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanının okunması İsrail tarafından engelleniyor.

İsrail, 2020 yılı boyunca işgal altındaki 'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde tam 634 kez ezan okunmasını engelledi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Suneyne, İsrail'in Harem-i İbrahim'de ezana engel olmak için günlük müdahalede bulunduğunu söyledi.

Yalnızca geçen aralıkta 46 kez ezan okumalarının engellendiğini belirten Ebu Suneyne, 2020 yılında İsrail'in tam 634 kez ezan okutmadığını belirtti.

AKŞAM VAKTİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ EZAN OKUMAK YASAK

Ebu Suneyne, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin rahatsız olduğu bahanesiyle her gün akşam ezanının İsrail tarafından engellendiğini ifade etti.

Yahudilerin kutsal kabul ettiği cumartesi gününe girildiği için cuma günü yatsı ezanının da okunamadığı vurgulayan Ebu Suneyne, yine aynı gerekçeyle cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanlarının okunmasının da engellendiğini dile getirdi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Suneyne, Yahudilerin dini günleri ve bayramlarında caminin tamamen kapatıldığına dikkati çekti.

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, 'deki Mescid-i Haram ile 'deki ve 'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor. Cami, Yahudi inancına göre ise Mescid-i Aksa'da olduğuna inanılan ""nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet kabul ediliyor.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

'ya bağlı ise 2017'de Harem-i İbrahim ve caminin içinde bulunduğu bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak 'ne eklenmesine karar vermişti.

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