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İSLAM DÜNYASI

Macron’un karşıtı eylemlerini kınadı

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:30
Endonezya Macron’un İslam karşıtı eylemlerini kınadı

, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ’a hakaret içeren açıklamalarını kınadı.

Endonezya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a hakaret içeren açıklamalarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, yaptığı açıklamada, Fransa'nın Cakarta Büyükelçisi Olivier Chambard'ı, Bakanlığa çağırarak Macron'un İslam'a yönelik açıklamalarına ilişkin izahat istediklerini belirtti.

Faizasyah, görüşmede, Macron'un İslam'a hakaret içeren açıklamalarını kınadıklarını ifade etti.

Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin'in Sözcüsü Masduki de, Amin'in, Macron'un açıklamalarını esefle karşıladığını ve İslamofobik bir anlatının sürdürülmesinden endişe duyduğunu bildirdi.

Nahdlatul Ulema Cemaati de Macron'un İslam karşıtı tutumuna karşı Müslümanların provoke olmamaları gerektiğini belirterek, hükümetin bu durumun çözümüne yönelik aktif olarak diplomatik adımlar atmasını teşvik ettiklerini kaydetti.

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Etiketler Endonezya fransa cumhurbaşkanı emmanuel macro İslam

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