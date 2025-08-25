Otuz üç defa "Sübhânellah", otuz üç defa "Elhamdülillâh", otuz üç defa "Allâhu ekber" denir. Sonra;

Okunuşu:

"Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr."

Anlamı:

"Allah'tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. O'nun ortağı yoktur. Mülk O'nundur, her türlü övgü O'na mahsustur, O her şeye gücü yetendir"

duası okunur.

Ebu Hüreyre (RA), Hz. Peygamberin (SAV) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

"Kim her namazdan sonra otuz üç defa sübhânellah, otuz üç defa elhamdülillah, otuz üç defa da Allahu ekber, der –Bu doksan dokuz eder- ve; "Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr; (Allah'tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. O, her şeye kadirdir) derse; günahları denizin köpüğü kadar da olsa affolunur."

(Müslim, Mesâcid, 146)

Sahabenin fakirleri Hz. Peygambere (SAV) gelerek;

"Varlık sahipleri yüksek dereceleri ebedî / ölümsüz cenneti alıp gittiler; zira hem bizim gibi namaz kılıyor ve oruç tutuyorlar, hem de fazla malları ile hac ve umre yapıyorlar, cihad edip sadaka veriyorlar" dediler.

Resûlullah;

"Size bir şey öğreteyim mi? Onu yaptığınız takdirde sizi geçenlere yetişir ve sizden sonrakileri geride bırakırsınız, sizin yaptığınızın aynısını yapmadıkça sizden faziletli olamazlar" buyurdu.

Onlar da "Evet Ey Allah'ın Resûlü" deyince;

"Her namazın arkasından otuz üç defa sübhânellah; otuz üç defa elhamdülillah; otuz üç defa da Allahu ekber, dersiniz" buyurdu. (Müslim, Mesâcid, 142) Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

"İnsanı koruyan öyle kelimeler vardır ki, her farz namazdan sonra onları söyleyenler yahut onları yapanlar, elleri boş dönmezler: Otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillah, otuz dört defa da Allahu ekber."

(Müslim, Mesâcid, 144)

Namaz bittikten sonra bir Müslüman, gönlünden geçirdiği şekilde dilek ve temennilerini yüce Allah'a iletebilir, bu bir duadır. Bu duada gönül, samimiyet ve ihlas önemlidir. Bazen kelimelere dökülmediği hâlde, gözyaşları ile bezenmiş dualar daha da bir anlam ifade eder. Riyadan uzak, hürmet ve vakarla yüce Allah'a yalvarma, duanın kabulü için önde gelen şartlardır. Namazlardan sonra Hz. Peygamberden bazı dua örnekleri nakledilir. Bunların dışında da bir mü'min istediği biçimde Allah'a duada bulunabilir. Ancak örnek olması açısından Hz. Peygamberden bazı dua metinleri nakledeceğiz. Peygamberimizden belirli zamanlarda yaptığı nakledilen bu dualar her namazın sonunda yapılabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.