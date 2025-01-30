Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa İslam İlmihali Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?

Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?

Yayınlanma Tarihi: Ocak 30, 2025 17:08

Namazı vaktinde eda etmeyip sonradan yerine kılma işlemine kaza denir. Yani bir Müslüman vaktinde kılmadığı namazını kaza eder. Peki, Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?

Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?

Kazaya kalmış namazların ilk fırsatta kaza edilmesi esastır. Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre, kaza namazı bulunan kimselerin farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan (revâtib) sünnetler ile teheccüd ve kuşluk namazı gibi nâfileleri kılmaları da caizdir.

Şâfiî mezhebinde, kaza namazı borcu olan kimsenin, geçmiş namazlarının hepsini kaza etmeden nâfile namaz kılması caiz değildir.

Kaza namazı bulunan kimsenin uyku ve evin geçimi gibi yapması zorunlu olan işler hariç bütün vakitlerini kazaya kalan namazlarını kılmakla geçirmesi gerektiğinden nâfile ile meşgul olamaz (Dimyâtî, Hâşiyetü i'âneti't-tâlibîn, 1/31-32).

Kaynak: DİB Din İşleri Yüksek Kurulu

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Şâfiî mezheb Hanefî mezheb Teh kuş Dimyâtî

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Fatih Sultan Mehmed’in son otağı: Hünkar Çayırı

Fatih Sultan Mehmed'in son otağı: Hünkar Çayırı

Osmanlı Devleti’nin kaderini elinde taşıyan koşucu ulaklar

Osmanlı Devleti'nin kaderini elinde taşıyan koşucu ulaklar

Kısaca

Kısaca

Manipülasyonla baş etme yöntemleri

Manipülasyonla baş etme yöntemleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

Filistin’in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde çıkan yangında can kaybı 10’a yükseldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi

>