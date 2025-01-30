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Allah” ismi yerine “Tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir?

Yayınlanma Tarihi: Ocak 30, 2025 16:39 Güncelleme Tarihi: Ocak 30, 2025 16:57

Günümüzde çokça kullanılan Tanrı ifadesi, Allah isminin yerini tutar mı? “Allah” ismi yerine “Tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir?" sorusunun cevabını araştırdık.

Allah ismi yerine Tanrı kelimesini kullanmak caiz midir?

"Tanrı" kelimesi, Arapça "ilâh" kelimesinin karşılığıdır. "İlâh" kelimesi "kendisine tapınılan varlık" anlamına geldiğinden zaman zaman Allah Teâlâ (c.c.) için kullanıldığı gibi insanların Allah'tan başka taptıkları varlıklar için de kullanılır.

"Allah" lafza-i celâli ise bizzat Allah Teâlâ'nın kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan, kelâm âlimlerine göre "Allah" kelimesi, Cenâb-ı Hakk'ın yüce zâtına ve bütün kemâl sıfatlarına delalet eden özel ismidir.

Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. Öte yandan "Allah" kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir.

Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını "Allah" diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla "Allah" bu adla veya "esmâ-i hüsnâ" adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır.

Bununla birlikte dinimizin bildirdiği mutlak kemâl sahibi, noksanlardan münezzeh olan Yüce Allah'ı "Tanrı" kelimesi ile ifade etmek de İslâm inancına aykırı olmaz. Nitekim İslâm toplumlarında "Hudâ", "Yezdân", "Çalap" ve "Mevlâ" gibi kelimeler de kullanılmıştır.

Kaynak: DİB Din İşleri Yüksek Kurulu

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Arapça Allah Teâlâ Cenâb ı Hakk Allah Mev İslâm Tevhid Yezân Hu

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