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İSLAM İLMİHALİ

Şeytan taşlamada yapılacak dua

Şeytan taşlama dediğimiz remy-i cimâr, hac görevini yapanların bayram günleri Mina'da Küçük Cemre, Orta Cemre ve Akabe Cemresi adı verilen yerlere ufak taşlar atmasıdır. Peki, şeytan taşlama esnasında hangi dua okunur?

Şeytan taşlamada yapılacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 14:10:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 11:39

.بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَ حِزْبِهِ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَ ذَنْبًا مَغْفُورًا وَ سَعْيًا مَشْكُورًا وَ عَمَلًا صَالِحًا مَقْبُولًا وَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ . اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ

Şeytana küfretmek günah mıdır? ŞEYTANA KÜFRETMEK GÜNAH MIDIR?

🔸 Allah'ın adıyla! Allah büyüktür! Kahrolsun şeytan ve taraftarları!

🔸 Allah'ım Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma. Amellerimizi salih ve makbul eyle. Onları bitmez tükenmez bir kazanca dönüştür.

🔸 Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

HAC VE SEMBOL: ŞEYTANI TAŞLAMAK
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Etiketler şeytan taşlama Şeytan taşlama nedir? Dua

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