اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِي مَا رَزَقْتَهُ أَوْلِيَائَكَ وَ أَهْلَ طَاعَتِكَ وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي يَا خَيْرَ مَسْؤُولٍ
🔸 Medine-i Münevvere görülünce salat-ü selam artırılır. Ziyaretin yararlı olması, dünya ve Ahiret saadeti getirmesi için dua edilir. Bu çerçevede yapılabilecek dualardan biri şöyledir:
🔸 Allah'ım Bana rahmet kapılarını aç. Veli kullarına ve sana tam anlamıyla bağlananlara lütfettiğini bana da lütfet. Beni bağışla ve bana merhamet buyur. Ey kendisinden istekte bulunulanların en iyisi!