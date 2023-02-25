Kibrinden ötürü Hz. Adem 'e secde etmediği için Allah-u Teala 'nın huzurundan kovulan şeytan , insanları doğru yoldan saptırmak, kötülüğe sevk etmek için gayret gösteren ruhani bir varlıktır. Kur'an'da şeytandan, “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır” şeklinde bahsedilir.

Soru: Şeytana küfretmek günah mıdır?

🔵 Cevap: Küfür etmekten maksat, bizim dilimizde kullandığımız küfretmekse böyle bir uygulama yok. Yani sövme dediğimiz türden bir uygulama yok dinimizde. Ama şeytanı lanetlemek, şeytan "la'netullahi aleyh" demek caizdir. Bunlar söylenebilir. Daha ötesine gerek yok.

La'netullahi aleyh: Allah'ın laneti onun üzerine olsun anlamına gelir.

🔵 Ateşten yaratılan şeytan, insana musallat olup onu saptırma gayretindeki ruhani bir varlıktır. Kelime manasıyla sözlükte "uzaklaşmak, haktan ve hayırdan ayrılmak, muhalefet etmek" anlamındaki şatn veya "öfkesinden yanıp tutuşmak" manasındaki şeyt kökünden türediği ileri sürülür. Genel ifade ile şeytan, "hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış yaratık; yanıp helake maruz kalmış varlık" şeklinde açıklanabilir.

🔵 İlk insan ve peygamber olan Hz. Adem'e (AS) melekler secde ettiği vakit şeytan, kibirlenip Allah'ın (CC) emre karşı çıkmıştır. Secde etmemesinin sebebi olarak da kendisinin ateşten, Adem'in (AS) çamurdan yaratıldığını belirtmiştir.

🔵 Bunun üzerine Cenab-ı Hak, şeytanı hayır ve rahmetinden uzaklaştırmıştır. Yaşanan olayların ardından şeytanın gayesi insanoğluna vesvese vermek, çeşitli hile yöntemleriyle batılı hak gibi gösterip insanları doğru yoldan saptırmaya çalışmak olmuştur.

"Hani meleklere, "Âdem için saygı ile eğilin" demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu"

(Bakara Suresi 34. Ayet)

🔵 Kur'an'da yer alan çeşitli ayetlerde şeytanın azgın, sinsi, yanıltıcı ve kışkırtıcı olduğu haber verilmekte, hile ve aldatmalarına dikkat çekilmektedir.

Bakara Suresi'nin 168. Ayetinde Allah (CC) şöyle buyurdu:

"Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır."

(Bakara Suresi 168. Ayet)



🔵 İnsanı kötülük işlemeye teşvik eden şeytan, aynı zamanda kişinin Allah'a (CC) yaklaştıracak fiilleri gerçekleştirmesine de engel olmaya çalışmaktadır. Şeytanın hileleri arasında kulun yerine getirmeye çalıştığı ibadeti bozmaya gayret göstermesi de belirtilmektedir.

"Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va'dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir"

(Bakara Suresi 268. Ayet)

🔵 Peygamber Efendimiz (SAV), şeytanın şerrinden Allah'a (CC) sığınmış ve her Müslümanın ondan Allah'a (CC) sığınmasını emretmiştir. Hz. Muhammed (SAV), şeytanın kötülüklerinden korunmak için Kelime-i Tevhid getirmeyi, Ayetü'l-kürsi duasını ederek ve Kur'an okumayı tavsiye etmiştir.