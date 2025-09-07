İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili saha taramalarına başlandığını bildirdi.

Yerlikaya, Sındırgı'daki 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

