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Ramazan Bayramı tatilinde ücretsiz kullanılabilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Ramazan Bayramı tatilinde ücretsiz kullanılabilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete’de
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2024 08:41:56 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:41

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

- Şehir içi toplu taşıma bayramda ve 23 Nisan'da ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 10 Nisan Çarşamba saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da söz konusu şehir içi hatlar ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, seferlere yeni başlayan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarından biniş yapan yolcuların 19-31 Mart döneminde ücretsiz kullanmalarına ilişkin hüküm de yer aldı.

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