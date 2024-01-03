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Balon balığı için tehlike alarmı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Balon balığı için tehlike alarmı
Yayınlanma Tarihi: 3.1.2024 19:42:34 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 19:42

Turan, gazetecilere, balon balığının Türkiye'deki denizlerde sıklıkla görüldüğünü söyledi.

İlçede 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlenerek hastanede tedavi altına alındığını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Maalesef denizlerimizde toplam 7 tür balon balığı bulunmaktadır ve bunların tamamı da zehirlidir. Birçoğu yaygın olarak denizlerimizde bulunmaktadır. Özellikle şu an Akdeniz'de yoğun olarak bulunmaktadır. Ege Denizi'nde de kısmen yoğun olarak bulunmaktadır. Marmara'da az da olsa balon balığı bulunmaktadır."

Vatandaşlara balon balığının tüketilmemesi uyarısında bulunan Turan, bakanlıklar, sosyal kuruluşlar ve üniversitelerin bu konuda birçok bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının da bu konuda faaliyetlerinin olduğunu vurgulayan Turan, "Balon balığının etinde tetrodotoksin (TTX) kimyasalı denilen bir zehir bulunmaktadır. Etleri çok güzeldir, yenildiği takdirde tavuk gibi bir eti vardır. İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler." diye konuştu.

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Etiketler Türkiye Akdeniz Ege Denizi Marmara İskenderun Teknik Üniversitesi Tarım ve Orman Bakanlığının İSTE balonbalı Balon balık

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