Arama

Menu
GÜNDEM

İsrail, Gazze'deki El-Emin Muhammed Camii'ni vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine düzenlendiği saldırıda El-Emin Muhammed Camisi yıkıldı.

İsrail, Gazze’deki El-Emin Muhammed Camii’ni vurdu
Yayınlanma Tarihi: 8.10.2023 11:50:47 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 11:54

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlendiği saldırıda El-Emin Muhammed Camii yıkıldı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 256'ya ulaştığı bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiğini, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basınında da saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü belirtilirken, İsrail Sağlık Bakanlığı yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığını duyurdu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Gazze Şeridi El Emin Muhammed Camii Gazze Aksa Tufan İsrail

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN