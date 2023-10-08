İsrail, Gazze’deki El-Emin Muhammed Camii’ni vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlendiği saldırıda El-Emin Muhammed Camii yıkıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 256'ya ulaştığı bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiğini, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basınında da saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü belirtilirken, İsrail Sağlık Bakanlığı yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığını duyurdu.