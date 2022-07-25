Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
GÜNDEM

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yayınlanma Tarihi: 25.07.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 09:56
Ayasofya’da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümünde de yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi vardı.

Müze olarak 86 yıl hizmet vermesinin ardından kılınan ilk cuma namazıyla 24 Temmuz 2020'de ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, iki yıllık süreçte ziyaretçi akınına uğradı.

Açılışının ikinci yıl dönümünde de binlerce kişiyi ağırlamaya devam eden Ayasofya, İstanbul'a gelen turistlerin ilk duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman önünde uzun kuyruklar oluşan camideki ziyaretçilerin kimi dualar ederken, kimileri manevi havayı soluyup camiyi geziyor.

Ayasofya külliyesinde neler bulunuyordu? AYASOFYA KÜLLİYESİNDE NELER BULUNUYORDU?

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ziyaretçilerden Türkan Çakır, caminin beklediğinden daha kalabalık olduğunu söyledi.

Ankara'dan geldiği için çok sevindiğini belirten Çakır, "İçerisi değişik bir atmosfer. Ziyaretimiz böyle bir güne denk geldiği için çok mutluyuz. İlk defa geldim. Maneviyatı çok güzel. Anlatılmaz ancak yaşanır. Gerek turist gerek yerli ziyaretçilerden oluşan aşırı kalabalık var. Herkes hücum etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

"Her zaman gelmek isterim"

İzmir'den gelen Döndü Gezgin de çok duygulandığını dile getirerek, "Sanki Hacca gitmiş gibi oldum. İnan ki o kadar duygulandım ki. Bir de her ülkeden, her ırktan insanlar vardı. Bambaşka bir duyguydu. Çok güzeldi. Her zaman da gelmek isterim. Çok kalabalıktı. Korktum maskeyi çıkaramadım. Türkiye'mizin her tarafı güzel ama böyle yerleri gezmek görmek daha güzel." diye konuştu.

Ayasofya Camii’nin çağları aşan hat levha ve kitabeleri AYASOFYA CAMİİ'NİN ÇAĞLARI AŞAN HAT LEVHA VE KİTABELERİ

Manisa'dan gelen Emine Özcan ise işi nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde huzur bulduğunu söyledi.

Hatice Sivaz, İzmir'den geldiğini ve ilk kez olması sebebiyle tarif edilemeyen duygular yaşadığını ifade etti.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından ilk defa geldiğini belirten Mehmet Alan ise, "Hayırlı olsun dünyaya. Mimarisi çok güzel. Olağanüstü bir yapısı var. Büyülendim. Çok güzel bir kalabalık var. Hem serinliği hem de mimarisi gerçekten içeri girdiği zaman büyülüyor insanı." dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Ayasofya Ayasofya camii tarih turist İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN