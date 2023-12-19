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GELENEKSEL SANATLAR

"Hattat Sultanlar" sergisi sanatseverlerle buluştu

"Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi" koleksiyonuna ait hüsnühat levhalarından oluşan eserler, "Hattat Sultanlar" temalı sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hattat Sultanlar sergisi sanatseverlerle buluştu
Yayınlanma Tarihi: 19.12.2023 16:41:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 16:41

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sergide, İslamiyet ile birlikte soyut sanatlar arasında öne çıkan yazı sanatında, Osmanlı dönemi padişahlarının eserleri bulunuyor.

Sergideki 25 nadide eser arasında, Sultan II. Mahmud'a ait 14, Sultan Abdülmecit'e ait 7, Sultan III. Ahmed'e ait 2, Sultan III. Murad ve Vahdeddin Efendi'ye ait de birer eser yer alıyor.

İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi'nde açılan sergi, İstanbul Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın "Vakıf Kültür ve Medeniyeti" konulu söyleşisiyle açıldı.

Koleksiyondaki eserlerin restorasyon-konservasyon işlemleri 2014-2016'da gerçekleştirilmişti.

Sergi, 14 Ocak'a kadar görülebilecek.

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