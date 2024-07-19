“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabından ekonomik özgürlüğe giden alıntılar

Teknoloji, robotlar ve küresel ekonomi gibi unsurların dünya üzerindeki etkileri gün geçtikçe artıyor. Bu değişimlerle birlikte, zengin olmanın yalnızca yüksek gelirle mümkün olduğu düşüncesi çürütülüyor. Gerçekte, aktif yatırımlar edinmek ve yönetmek, sadece büyük bir maaştan daha değerli olabilir. İşletme sahipleri ve yatırımcılar için sunulan vergi avantajlarının keyfini sürebilmek de bunun bir göstergesi. Çocuklarımıza parayla ilgili ne öğretmemiz gerektiğini anlatıyor; böylece onlar, günümüz dünyasının zorluklarına ve fırsatlarına hazırlıklı olabilirler ve hak ettikleri refah dolu yaşamı sürdürebilirler. Dünyada oldukça ses getiren bir eser olan Zengin Baba Yoksul Baba kitabından sizler için değerli alıntıları hazırladık.