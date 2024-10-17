Yüksek doz C vitamini ne yapıyor?

🍊 C vitamini, vücuttaki yaraları iyileştirir, dişleri ve cildi onarır, korur. Aynı zamanda C vitamini, ayrıca bir antioksidan olarak belirli kanserleri ve kalp hastalıklarını önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olur.

🍊 Hatta C vitamini, insanın sağlıklı yaşlanmayı desteklemesine yardımcı olabilecek serbest radikallerle savaşır. C vitamini doğal olarak besin yoluyla alındığı gibi ayrıca takviye olarak da kullanılabilir.