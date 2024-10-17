Yüksek doz C vitamini ne yapıyor?
C vitamini, vücut için oldukça önemli bir antioksidandır ve bağışıklık sistemini destekleyen temel bir vitamindir. Suda çözünebilen bu vitamin, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyarak, hastalıklara karşı direnç sağlar. Peki, yüksek dozda C vitamini almak vücuda zarar verebilir mi? İşte C vitamini hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 17.10.2024
11:56
C vitamini nedir, ne işe yarar?
C Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? Yüksek Dozda C Vitamini Almanın Zararları Nelerdir
🍊 Askorbik asit olan C vitamini
suda çözülebilen bir vitamin türüdür. Özellikle portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgillerde yer alır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
🍊 C vitamini, vücuttaki dokuların onarımı ve büyümesi için önemli bir antioksidan kaynağıdır. Bu
vitamin türü, vücuttaki her bölgenin dokularının büyümesini ve o dokuların onarımı için gereklidir.
🍊 C vitamini, vücuttaki
yaraları iyileştirir, dişleri ve cildi onarır, korur. Aynı zamanda C vitamini, ayrıca bir antioksidan olarak belirli kanserleri ve kalp hastalıklarını önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olur.
🍊 Hatta C vitamini, insanın
sağlıklı yaşlanmayı desteklemesine yardımcı olabilecek serbest radikallerle savaşır. C vitamini doğal olarak besin yoluyla alındığı gibi ayrıca takviye olarak da kullanılabilir.
C Vitamini Faydaları Nelerdir?
C Vitaminin Faydaları Nelerdir?
◾ Güçlü bir
antioksidan olan C vitamini, hücreleri serbest radikallerin etkileri ve neden olabileceği kalp hastalığı, kanser ve diğer hastalıklara karşı korur. Cilt, kıkırdak, tendon, bağ ve kan damarlarının yapımında rol alan kolajen üretimine katkıda bulunur.
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C vitamini yaraların iyileşmesi, kemik ve diş sağlığında da oldukça etkili bir vitamin türüdür. C vitamininin başlıca faydaları:
Güçlü bir antioksidandır C vitamini bağışıklığı güçlendirir Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını giderir Kan basıncını düşürür Demir emilimini artırır
C vitamini diş eti hastalıklarına iyi gelir Saç ve cilt sağlığını destekler Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar Antikanser bir etki yaratabilir Kalp-damar hastalıkları riskini azaltır Göz sağlığını korur Beyni güçlendirir Duygusal stresin giderilmesine destek olur Alerjilerin hafifletilmesine yardımcı olur
C vitamini hangi besinlerde bulunur?
C vitamini hangi besinlerde bulunur?
◾ C vitamini şu besinlerde bulunur:
Portakal, mandalina, greyfurt, limon, kivi, çilek, kuşkonmaz, kavun, brokoli, ıspanak, kırmızı, biber, tatlı, patates, brüksel lahanası, roka, maydanoz, marul, yeşil biber, domates ve domates suyu, böğürtlen, papaya, asma yaprağı.