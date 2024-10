Yüksek doz C vitamini ne yapıyor?

C vitamini, vücut için oldukça önemli bir antioksidandır ve bağışıklık sistemini destekleyen temel bir vitamindir. Suda çözünebilen bu vitamin, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyarak, hastalıklara karşı direnç sağlar. Peki, yüksek dozda C vitamini almak vücuda zarar verebilir mi? İşte C vitamini hakkında merak edilenler…