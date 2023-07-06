Yeni sosyal mecra: Threads

THREADS NEDİR?

🔴 Meta'nın yaptığı açıklamada, Threads'in metin paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram tarafından geliştirilmiş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

🔴 Threads'te en fazla 500 karakter paylaşım yapılabilir. Uygulamada yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve 5 dk uzunluğuna kadar videolar paylaşılabilir.