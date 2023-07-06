Yeni sosyal mecra: Threads
Twitter'a rakip olarak görülen yeni uygulama Threads, bugün itibarıyla kullanıma açıldı. Uygulama daha ilk saatlerinde 10 milyon kullanıcıyı aştı. Oldukça merak uyandıran Threads uygulamasına Instagram ile giriş yapılabilmekte. Peki, Threads nedir ve ne işe yarar? Threads nasıl indirilir? Threads hakkında tüm merak edilenleri sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 06.07.2023
16:59
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
17:08
YENİ SOSYAL MECRA: THREADS
🔴 Meta, Treads uygulamasını yayına alan aldı. Bu sosyal mecra Twitter'a rakip olmaya hazırlanıyor. Sabah, Instagram'da
bildirimini gören kişiler, "Arkadaşın Threads'de ilk kez bir şey paylaştı" Threads'ın nasıl bir uygulama olup, ne işe yaradığı hakkında araştırmalar yapmaya başladı.
🔴 Bugünden (6 temmuz) itibaren kullanıma açılıp
Twitter'a benzerliğiyle dikkat çekici olan uygulama, Instagram hesabına bağlanarak kullanılabilir.
THREADS NEDİR?
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Meta'nın yaptığı açıklamada, Threads'in metin paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram tarafından geliştirilmiş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.
🔴 Threads'te en fazla
500 karakter paylaşım yapılabilir. Uygulamada yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve 5 dk uzunluğuna kadar videolar paylaşılabilir.
🔴 Uygulamada,
Instagram kullanıcı adınızı koruyabilir, paylaşımlarınızı Instagram hikayenize ekleyebilirsiniz. Kullanıcıların . Aynı zamanda paylaşımlarını beğenebilir, yeniden paylaşabilip yorum yapabilirsiniz paylaşımlarınıza video ve fotoğraf ekleyebilme özelliği mevcut.
🔴 Meta'nın CEO'su
, Threads hesabındaki ilk gönderisi Mark Zuckerberg'in şeklinde oldu. "Haydi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz."
🔴 Threads'in vizyonu
sohbet için serbest ve samimi bir alan oluşturmak. Uygulamayı kullanan kişi sayısı ilk 7 saatte 10 milyon üyeyi aştı.
THREADS PROFİLİ NASIL AÇILIR?
🔴 Uygulamayı indirip açtıktan sonra alt tarafta
"Instagram ile giriş yap" seçeneği var. Bu seçeneği tıklamanızın ardından arzunuza bağlı olarak bilgilerinizi Instagram profilinizden aktarabilir veya kendiniz doldurabilirsiniz.
🔴 Profil oluşturma işleminin ardından
Instagram takipçilerinizi takip edebilme seçeneğiniz varken bu aşamayı atlayabilme şansına da sahipsiniz.
THREADS NASIL iNDİRİLİR?
🔴 Threads, dünya üzerindeki
100'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Uygulamayı kullanmak isteyenler, uygulama mağazaları üzerinden Threads'a erişebilirler.
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İOS işletim sistemine sahip cihazınızdan App Store'a, Android işletim sistemli cihazınızdan ise Google Play Store girerek edinebilirsiniz. Threads uygulamasını