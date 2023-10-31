Uyuz vakalarında artış: Uyuz Hastalığı Nedir? Uyuz belirtileri, teşhisi ve tedavileri
Uyuz vakalarında artış: Uyuz Hastalığı Nedir? Uyuz belirtileri, teşhisi ve tedavileri
Türkiye'de son zamanlarda uyuz vakalarında artış dur durak bilmiyor. Uyuz hastalığı, uyuz böceğinin deriye nüfuz edip, bulunduğu bölgede yuva yapmasıyla şiddetli kaşıntıya sebep olur. Uyuz, bu kaşıntıya sebep olan bulaşıcı bir cilt hastalığıdır. Uyuzun en sık görülen belirtileri; yoğun kaşıntı ve deri döküntüsüdür. Türkiye'de de yaygın olarak görülen uyuz hastalığı uzmanlara göre en sık kalabalık yerlerde görülür. Peki, uyuz hastalığı nedir? Uyuz nasıl bulaşır, teşhisi ve tedavisi sizler için hazırladık. İşte, uyuz hastalığına dair belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 31.10.2023
12:21
Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
14:23