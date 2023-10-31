Uyuz vakalarında artış: Uyuz Hastalığı Nedir? Uyuz belirtileri, teşhisi ve tedavileri

UYUZ OLMANIN SEBEPLERİ

🔹 Uyuz böcekleri küçük ve sekiz bacaklıdır. Derinin altına yerleşip yumurtlaması ile oluşup çoğalan uyuz böcekleri yakın temas, uyuz hastalığı bulunan bir kişiyle giysi veya yatak takımı paylaşmak gibi durumlar uyuz hastalığına neden olan akarların artmasına ve bulaşmasına neden olur.

🔹 Sonbahar ve kış mevsimlerinde oldukça artış gösteren uyuz hastalığı, kalabalık olan ortamlarda; okul, hastane gibi yerlerde daha çok görülür.

🔹 Özellikle mevsimsel geçişlerde artış gösteren uyuz hastalığı; okul, hastane ve kışla gibi bölgelerde daha çok görülür. Ayrıca merak edilen konulardan biri de evcil hayvanlardan uyuz bulaşıp bulaşmadığı hususudur. Evcil hayvanlar insanlara uyuz bulaştırmaz.