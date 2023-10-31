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Uyuz vakalarında artış: Uyuz Hastalığı Nedir? Uyuz belirtileri, teşhisi ve tedavileri

Türkiye'de son zamanlarda uyuz vakalarında artış dur durak bilmiyor. Uyuz hastalığı, uyuz böceğinin deriye nüfuz edip, bulunduğu bölgede yuva yapmasıyla şiddetli kaşıntıya sebep olur. Uyuz, bu kaşıntıya sebep olan bulaşıcı bir cilt hastalığıdır. Uyuzun en sık görülen belirtileri; yoğun kaşıntı ve deri döküntüsüdür. Türkiye'de de yaygın olarak görülen uyuz hastalığı uzmanlara göre en sık kalabalık yerlerde görülür. Peki, uyuz hastalığı nedir? Uyuz nasıl bulaşır, teşhisi ve tedavisi sizler için hazırladık. İşte, uyuz hastalığına dair belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 14:23
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UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

🔹 Uyuz, cildin üzerine yuva yapan, mikroskobik boyutlardaki bir akardır. Buna halk arasında "uyuz böceği" denir. Nüfuz ettiği deriye yuva yaptıktan sonra bulunduğu bölgeyi kaplayarak kaşıntı ve bulaşıcılık meydana getirir. İşte, bu kaşıntı ve bulaşıcılığı oluşturan cilt hastalığına uyuz denir.

Akar ne demek?

Ev tozu böceğidir.

🔹 Uyuz böcekleri, yuvalandığı deri bölgesinde yumurtlayarak çoğalır, Geceleri şiddeti artan yoğun kaşıntı ve sivilce benzeri bir döküntüye neden olurlar. Uyuz; bilekler, dirsekler, genital bölge, parmak araları gibi belirli alanlarda yoğunlaşsa da tüm vücutta görülen belirtiler olarak karşımıza çıkar. Kaşınmaya bağlı deri yüzeyinde yaralar meydana gelir.

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UYUZ OLMANIN SEBEPLERİ

🔹 Uyuz böcekleri küçük ve sekiz bacaklıdır. Derinin altına yerleşip yumurtlaması ile oluşup çoğalan uyuz böcekleri yakın temas, uyuz hastalığı bulunan bir kişiyle giysi veya yatak takımı paylaşmak gibi durumlar uyuz hastalığına neden olan akarların artmasına ve bulaşmasına neden olur.

🔹 Sonbahar ve kış mevsimlerinde oldukça artış gösteren uyuz hastalığı, kalabalık olan ortamlarda; okul, hastane gibi yerlerde daha çok görülür.

🔹 Özellikle mevsimsel geçişlerde artış gösteren uyuz hastalığı; okul, hastane ve kışla gibi bölgelerde daha çok görülür. Ayrıca merak edilen konulardan biri de evcil hayvanlardan uyuz bulaşıp bulaşmadığı hususudur. Evcil hayvanlar insanlara uyuz bulaştırmaz.

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UYUZ HASTALIĞI EVCİL HAYVANLARDAN BULAŞIR MI?

🔹 Uyuz hastalığının yükseldiği bu dönemde insanlar arasında merak edilen bir diğer konu da evcil hayvanlardan uyuzun bulaşıp bulaşmadığıdır. Evcil hayvanlar insanlara uyuz bulaştırmaz.

🔹 Hayvanları etkileyen uyuz akarları insanda hayatta kalmadan bir çoğalma gerçekleştirmez. Aynı zamanda uyuz hastalığı olan bir hayvanla temasa geçmek, akar derinin üzerine temas ettiğinde ise yalnızca kısa süreli kaşıntıya sebep olabilir ancak birkaç gün içinde tedaviye gerek kalmadan ölür.

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4 UYUZ TÜRÜ

🔆 Kabuklu

🔆 Nodüler

🔆 Büllöz

🔆 Saç Derisi

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UYUZ TÜRLERİNDEN: KABUKLU

🔹 Kabuklu uyuz yahut diğer adıyla Norveç türü uyuz, genellikle bağışıklık sisteminde hata, nakıslık olan kişilerde görülür. Bu tür, bulunduğu deride geniş alana yayılarak kabuk şeklinde oluşur. Eğer kabuklu uyuzunuzun oluştuğunu düşünüyorsanız klasik uyuzlarda yaygın olan 15 akar yerine milyonlarca akara sahip olabilirsiniz.

BÜLLÖZ

🔹 Büllöz uyuz çeşidi, yaygın olarak cilt kabarcıkları şeklinde yetişkinlerde görülür.

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