"Uykunuza saygı duyun ki günlük hayatınız başarılı geçsin"

Betül Sav: Çok uyumak neyin belirtisidir?

Prof. Dr. Zerrin Pelin:

Eğer uykuya 10 saat ve üzerinde ihtiyacı olan birisiyseniz zaten uzun uyumak istiyorsunuz. Fakat böyle bir durum yok ise ve sabahleyin uyanıyorsunuz, yataktan kalkamıyorsanız, yorgunsanız, biraz daha uyuyayım diyorsanız, o zaman uykunuzun içerisinde bir problem var demektir.

Yani uykunuzun sizi dinlendirecek olan derin uyku kısmı yeterli değildir. Bu da birtakım uyku bozuklukları nedeniyle ancak birtakım psikiyatrik hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkabilir.

↪ Örneğin uykunuz çok bölünüyordur, bu yüzden derin uykuya geçemiyorsunuzdur. Ne kadar uyursanız uyuyun, uykunuz yüzeyel kalıyordur. Dolayısıyla sizi dinlendirecek bir uyku değildir. O zaman uykunun içerisine bakmak gerekiyor. Uyku bozuklukları var mı ya da başka bir hastalık var mı? diye bakmak gerekiyor.

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