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Ülkelerin isimleri nereden geliyor?

Dünya üzerindeki birçok ülkenin ismini aldığı hikayeler, farklı yaşanmışlıklara ve ilginç gerçeklere dayanıyor. İspanya, Yemen, Sri Lanka dediğimizde o bölgelere ait görüntüler zihnimizde canlanabiliyor. Dünyadaki ülkelerin üçte biri, o ülkeyi kuran ırk, kavim, millet ismine göre isimlendirilmiş. Türkiye bu örneklerden yalnızca biri... Peki, kültürüne dair çok şey bildiğimiz, hatta gidip gördüğümüz ülkelerin isimleri konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz?

Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 10:56
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JAPONYA
JAPONYA

Uzakdoğu ülkesi Japonya'nın adı aslında Çinceden yayılmış. Çincedeki "Japuen" kelimesinin karşılığı Japoncada "Nippon" ve bu iki kelime "güneşin doğduğu ülke" anlamına geliyor.

Ülkelerin ana dilleri

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KAZAKİSTAN
KAZAKİSTAN

"Bağımsızlık" anlamına gelen ve kökeni Türk dillerine dayanan "kazak" kelimesinden, "Kazakların ülkesi" anlamına gelen "Kazakistan" türetilmiş.

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BOLİVYA
BOLİVYA

Dünyada "El Libertador" yani "Kurtarıcı" namıyla tanınan Simon Bolívar, Güney Amerika'nın birlik olması hayaliyle yaşadı. Bolivya adını, aynı zamanda ülkenin ilk devlet başkanı da olan Simon Bolivar'dan aldı.

20 ülke hakkında 20 ilginç bilgi

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LÜBNAN
LÜBNAN

Lübnan'dan Suriye sınırına kadar uzanan Lübnan Dağları, yaz günlerinde bile erimeyip eteklerini bir örtü gibi kaplayan karlarıyla ünlendi. Kökü İbraniceye dayanan "Lübnan" kelimesi de "beyaz dağlar" anlamına gelir; hem dağlara hem de ülkeye adını vermiştir.

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UMMAN
UMMAN

Hint Okyanusu kıyısındaki Umman adını, Arapçada "engin denizler" anlamına gelen kelimeden almıştır.

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