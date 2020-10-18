Ülkelerin isimleri nereden geliyor?

Dünya üzerindeki birçok ülkenin ismini aldığı hikayeler, farklı yaşanmışlıklara ve ilginç gerçeklere dayanıyor. İspanya, Yemen, Sri Lanka dediğimizde o bölgelere ait görüntüler zihnimizde canlanabiliyor. Dünyadaki ülkelerin üçte biri, o ülkeyi kuran ırk, kavim, millet ismine göre isimlendirilmiş. Türkiye bu örneklerden yalnızca biri... Peki, kültürüne dair çok şey bildiğimiz, hatta gidip gördüğümüz ülkelerin isimleri konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz?