Ülkelerin isimleri nereden geliyor?

Dünya üzerindeki birçok ülkenin ismini aldığı hikayeler, farklı yaşanmışlıklara ve ilginç gerçeklere dayanıyor. İspanya, Yemen, Sri Lanka dediğimizde o bölgelere ait görüntüler zihnimizde canlanabiliyor. Dünyadaki ülkelerin üçte biri, o ülkeyi kuran ırk, kavim, millet ismine göre isimlendirilmiş. Türkiye bu örneklerden yalnızca biri... Peki, kültürüne dair çok şey bildiğimiz, hatta gidip gördüğümüz ülkelerin isimleri konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz?
Giriş Tarihi: 18.10.2020
10:27
Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
10:56