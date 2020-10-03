Tarihe damga vuran unutulmaz gemiler

📌Ertuğrul Fırkateyni, Sultan II. Abdülhamid'in talimatıyla Temmuz 1889'da Japonya'ya gitmek üzere yola çıktı. Uğradığı yerlerde büyük bir coşkuyla karşılandı. Yola çıktığı günlerden itibaren yurt içinde ve yurt dışında devamlı konuşuldu. Nihayet, hesap edilenden uzun bir süre sonra hedefe ulaştı. Gemi, 11 ay sonra 1890'da Japonya'nın Yokohama limanına vardı. Ancak, dönüş yolculuğu hazin bir hikaye ile son buldu. Tayfun uyarılarına rağmen dönüş yoluna çıkan Fırkateyn, Kushimoto açıklarında 16 Eylül 1890'da Funakura kayalıklarına çarparak battı. 600'e yakın mürettebattan sadece 69 denizci kurtulabildi. Kazada ölenlerin anısına Kushimoto 'da bir anıt yapıldı.

📌Japonya'da 2007'den bu yana devam eden Ertuğrul Fırkateyni kazı çalışmalarında toplam 8 bin 327 eşya gün yüzüne çıkarıldı.