Stresle başa çıkmaya yardımcı olacak 12 besin

Antioksidan ve C vitamininden zengin olan yaban mersini stresi azaltarak ruh halini düzeltir. Yaban mersini hem çok lezzetli hem de çok faydalıdır. Birçok kişi tarafından süper besin olarak kabul edilen yaban mersini, vitamin ve antioksidan açısından oldukça zengindir. Yaban mersininde bulunan phytonutrientler, stresi azaltmaya yardımcı olurlar.

Diyetler veya fiziksel egzersizlerle kilolarınızı bir türlü dengeleyemeyebilirsiniz. Ortaya çıkan stresli durumlar sıklıkla kortizon hormonu üretimini sağlar. Yağ ve karbonhidrat metabolizmasını stabilize eder ve kandaki gerekli şeker seviyelerini destekler. Bir insanda hormon fazla miktarı varsa, kişi daha fazla yemek yer ve vücut daha az kalori tüketir. Bu durum da sizin kilo almanızı sağlar.