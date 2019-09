Stresle başa çıkmaya yardımcı olacak 12 besin

C vitamini içerikleriyle adrenalin seviyesini arttırarak stresi azaltmaktadırlar. Ayrıca yeterli miktarda C vitamini alınması stres hormonu olan kortizolün normalizasyonunu sağlamaktadır. Bilinenin aksine yeşil biber, portakal ve mandalinaya kıyasla daha yüksek C vitaminine sahiptir.

Baş ağrısı birçok nedene bağlı olabilir. Osteokondroz, uyku sırasında yanlış pozisyon, düşük veya yüksek tansiyon, sinüzit, gebelik gibi birçok neden baş ağrısı yapabilir. Ancak bazen baş ağrısı, işinizde veya evde geçirdiğiniz duygusal stres yüzünden de ortaya çıkar.