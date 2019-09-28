Stresle başa çıkmaya yardımcı olacak 12 besin
Yeme düzeninizdeki değişiklikler, saç dökülmesi, baş ağrısı ya da sık geçirilen soğuk algınlığı... Vücudumuz tüm duygu ve durumlara tepki veren bir ayna vazifesi görür. Üzüldüğümüzde, mutlu olduğumuzda ya da heyecanlandığımızda görüntümüzdeki değişiklikleri hemen fark ederiz. İşte stres de bu duygu durumlardan bir tanesi. Belirli düzeyde stresin kişiyi başarıya götürdüğü bilinse de genel anlamda tüm hastalıkların da sebebidir. Peki, stresle başa çıkmak için neler yapmalı, hangi besinler tüketilmeli?
Giriş Tarihi: 28.09.2019
09:02
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
11:28
Stres faktörlerinden bir tanesi magnezyum eksikliğidir. Tam tahıllı besinlerde bol miktarda magnezyum bulunur. Ayrıca karbonhidratlar beyinde serotonin hormonu salgılanmasını sağlayarak ruh halini iyileştirebilir. Tam tahıllı besinlerin sindirimi daha uzun sürdüğünden açlık hissini azaltır ve uzun süreli tokluk sağlar. Bu yüzden beslenmenizde tüketeceğiniz beyaz ekmeğin yerine tam tahıllı ekmek tercih edilmelidir.
Stres durumundan en çabuk solunum sistemi etkilenir. Vücudumuzda oksijen bakımından zengin kanı hızlıca dağıtabilmek için daha hızlı nefes alıp verme tepkisi gösteririz. Birçoğumuz için bu bir sorun olmasa bile, nefes darlığı ve yeterli oksijen almakta sorun yaşayan astım hastaları için ciddi bir sorundur. Yetersiz miktarda hava ciğerlerimize girdiğinde hızlı ve zor solunuma neden olabilir ve hiperventilasyona (güçlükle solumaya) yol açar. Büyük olasılıkla insanların endişe ve panik ataklarına yatkın olmasının temel nedenlerinden birisi budur.
Antioksidan ve C vitamininden zengin olan yaban mersini stresi azaltarak ruh halini düzeltir. Yaban mersini hem çok lezzetli hem de çok faydalıdır. Birçok kişi tarafından süper besin olarak kabul edilen yaban mersini, vitamin ve antioksidan açısından oldukça zengindir. Yaban mersininde bulunan phytonutrientler, stresi azaltmaya yardımcı olurlar.
Diyetler veya fiziksel egzersizlerle kilolarınızı bir türlü dengeleyemeyebilirsiniz. Ortaya çıkan stresli durumlar sıklıkla kortizon hormonu üretimini sağlar. Yağ ve karbonhidrat metabolizmasını stabilize eder ve kandaki gerekli şeker seviyelerini destekler. Bir insanda hormon fazla miktarı varsa, kişi daha fazla yemek yer ve vücut daha az kalori tüketir. Bu durum da sizin kilo almanızı sağlar.
Kalsiyum, ruhsal dalgalanmaları azaltmakla birlikte anksiyete, huzursuzluk ve premenstrüel sendromun etkilerini de azaltır.
Nasıl vücudumuzda tüm sistemlerin düzenli işleyebilmesi için dengeli beslenme önemliyse aynı durum saçlarımız içinde geçerli. Saç tellerimizin büyüme fazı, 2-5 yıl sürüyor. Bu süre sonunda, saçlar yaklaşık üç aylık bir dinlenme fazına geçerek yerine yenilerinin gelmesi için dökülüyor. Eğer günlük diyetinizde yeterli protein almıyorsanız, fazla miktarda saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Bitkisel protein kaynakları kurubaklagiller, tam tahıllar, soya veya hayvansal protein kaynakları et, tavuk, balık, süt, peynir, yoğurt ve yumurtayla rezervlerinizi doldurabilirsiniz.
Turunçgiller, maydanoz ve yeşil biber
C vitamini içerikleriyle adrenalin seviyesini arttırarak stresi azaltmaktadırlar. Ayrıca yeterli miktarda C vitamini alınması stres hormonu olan kortizolün normalizasyonunu sağlamaktadır. Bilinenin aksine yeşil biber, portakal ve mandalinaya kıyasla daha yüksek C vitaminine sahiptir.
Baş ağrısı birçok nedene bağlı olabilir. Osteokondroz, uyku sırasında yanlış pozisyon, düşük veya yüksek tansiyon, sinüzit, gebelik gibi birçok neden baş ağrısı yapabilir. Ancak bazen baş ağrısı, işinizde veya evde geçirdiğiniz duygusal stres yüzünden de ortaya çıkar.