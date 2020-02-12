Strese iyi gelen 14 bitki

Stresli durumlarda canınız çikolata çektiğinde bitter çikolatayı tercih edin. Kan basıncını düşürür, içerisindeki polifenol ve flavonoller sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur ve aynı zamanda salgıladığı serotonin sayesinde mutlu hissetmenizi sağlar. Protein olarak ise omega-3 yağları açısından zengin balıkları, vücudun yapı taşı olan amino asitler açısından zengin olan yumurtayı tüketebilirsiniz.

Akşam yatmadan önce kafeinli içecekler yerine uyku düzenlemeye yardımcı ve sinir sistemine faydalı papatya çayı ve yeşil çay içebilirsiniz. Stresli dönemlerde kan şekerini dalgalandırarak ruh halini olumsuz etkileyen şekerli gıdalar, nişastalı yiyecekler ve hazır gıdaların tüketiminden kaçınmak gerekiyor.

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