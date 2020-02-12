Strese iyi gelen 14 bitki
Terör, aşırı kaygı, korku, aile içi sıkıntılar, ekonomik sorunlar, mesleki zorluklar ve sorumluluklara bağlı olarak ortaya çıkan stres; egzama, saç dökülmesi gibi birçok deri hastalığının da alevlenmesine yol açabiliyor. Gündelik koşturmaca arasında seviyesini dengeleyemediğimiz stres, ilerleyen zamanlarda vücudumuzda kalıcı hasarlar bırakabilir. Gergin dönemlerde
doğru beslenme programı ve biraz egzersizle stres faktörünü en aza indirebilmek mümkün. Sizler için strese iyi gelen bitkileri derledik.
Giriş Tarihi: 12.02.2020
09:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
17:47
Stresle nasıl baş edilir?
Kefir, bitter çikolata, meyve, sebze ve sarımsak;
stresle baş etmede etkili rol oynayan besinlerden birkaçı. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, zengin folat kaynağı olarak vücudun serotonin ve dopamin salgılamasına yardım eder. Bağırsak florasını düzenleyen yoğurt, kefir gibi fermente gıdalar da yararlı bakterilerle birlikte stres kaynaklı hormon üretimini azaltarak beyin sağlığını korur.
Kan basıncını dengeleyen, zengin potasyum kaynağı
muz ve avokado gibi meyveler, vücutta dopamin salgılanmasını destekler. Yaban mersini, böğürtlen gibi koyu renkli meyveler ise güçlü antioksidan özellikleriyle beyin işlevleri ve güçlü bir hafıza üzerinde olumlu etkiye sahiptir. C vitamini stres ile savaşmaya yardımcı olduğundan günlük olarak bol sebze ve meyve tüketimine büyük oranda önem vermek gereklidir.
İBN-İ SİNA'DAN 10 ŞİFALI BİTKİYİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Strese iyi gelen besinler...
Stresli durumlarda canınız çikolata çektiğinde bitter çikolatayı tercih edin. Kan basıncını düşürür, içerisindeki
polifenol ve flavonoller sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur ve aynı zamanda salgıladığı serotonin sayesinde mutlu hissetmenizi sağlar. Protein olarak ise omega-3 yağları açısından zengin balıkları, vücudun yapı taşı olan amino asitler açısından zengin olan yumurtayı tüketebilirsiniz.
Akşam yatmadan önce
kafeinli içecekler yerine uyku düzenlemeye yardımcı ve sinir sistemine faydalı papatya çayı ve yeşil çay içebilirsiniz. Stresli dönemlerde kan şekerini dalgalandırarak ruh halini olumsuz etkileyen şekerli gıdalar, nişastalı yiyecekler ve hazır gıdaların tüketiminden kaçınmak gerekiyor.
İşte halet-i ruhiyemizdeki sıkıntı hali strese iyi gelen 14 bitki…
Lippia citriodora ya da Aloysia triphylla isimleriyle bilinen
Melisa, 'Limon Melisa' olarak diğer türlerden ayrılır. İnce uzun yaprakları vardır ve limonsu kokusuyla dikkat çeker. Latince ismi Melisa officinalis olan oğul otu ise, tamamen farklı bir türdür ancak ikisinin de etkileri aynıdır. Oğul otu, daha çok karabaş otuna benzer ve limon melisa gibi kokmaz. Melisa çayı, vücudu rahatlatır, sinir sistemini gevşetir ve uykuya dalmayı kolaylaştırır. Yatmadan önce içilen bir fincan melisa çayı, daha huzurlu bir uyku çekmeye yardımcı olur. Bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş bitkinin üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edilerek, ağzı kapalı olacak şekilde 10 dakika boyunca demleyin.
İBNÜL BAYTAR'IN SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN KULLANDIĞI BİTKİLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
İçerdiği mentol, midenin normalleşmesine neden olur. Vücuda giren
grip mikrobuna karşı savaştığı gibi, ileri yaşlarda ülsere yakalanma riskini de azaltır. Nane çayı; baş ağrısı, grip, stres gibi hastalıkların yanı sıra mide yanmasına da birebirdir. Nane çayını marketlerden poşet çay şeklinde alabileceğiniz gibi nane yaprağı alarak evinizde de demleyebilirsiniz.
Nane çayını hazırlamak için 6-8 bardak sıcak suyun olduğu demliğe poşet çayı veya nane yapraklarını yerleştirin ve 4-6 dakika bekleyin.
Ada çayı çok eski zamanlarda insanların bahçesinde yetiştirdiği her derde deva kabul edilen mucizevi bitkilerdendir. Ada çayının bu kadar yaygın tüketimi hiç kuşkusuz faydalarının oldukça fazla olmasından kaynaklanıyor.
Latince ismiyle Salvia, birçok alt türü bulunan ve ülkemizde de kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitkidir. Öksürüğe, grip ve benzeri rahatsızlıklara iyi geliyor olmasıyla bilinen ada çayı, sinir sistemini de rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Ada çayının sağlık açısından bir zararı bulunmuyor ancak günlük 2-3 fincandan fazla tüketimi pek tavsiye edilmiyor.
Adaçayını normal çay şeklinde veya küçük bir dalı çay bardağına koyarak, üzerine kaynar su ilave ederek de demleyebilirsiniz.
DOĞASEVERLERİN BİLMESİ GEREKEN 25 BİTKİ TERİMİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN