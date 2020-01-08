Soğuk havalarda alınması gereken önlemler

Kış mevsiminin sert günlerini yaşadığımız bugünlerde bizleri en çok rahatsız eden konulardan biri üşümek. Peki, üşümeyi engellemek ve soğuk havaların etkisi ile düşen vücut direncini yükseltmek mümkün mü? Kapalı alanları sık sık havalandırmak neden önemli? Soğuk havalarda ne yenmeli ne içmeli? Yakıt tüketiminde nasıl tasarruf sağlanmalı? Hem vücudunuz için hem de eviniz için soğuk havalarda alınması gereken önlemleri derledik.