Soğuk havalarda alınması gereken önlemler
Kış mevsiminin sert günlerini yaşadığımız bugünlerde bizleri en çok rahatsız eden konulardan biri üşümek. Peki, üşümeyi engellemek ve soğuk havaların etkisi ile düşen vücut direncini yükseltmek mümkün mü? Kapalı alanları sık sık havalandırmak neden önemli? Soğuk havalarda ne yenmeli ne içmeli? Yakıt tüketiminde nasıl tasarruf sağlanmalı? Hem vücudunuz için hem de eviniz için soğuk havalarda alınması gereken önlemleri derledik.
Giriş Tarihi: 08.01.2020
18:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
16:33
EN ÖNEMLİ TEDBİR: İYİ BİR BESLENME DÜZENİ
Soğuk havalarda hastalanmadan önce alınması gereken en önemli tedbir iyi beslenmekten geçiyor. Bu dönemde bağışıklığı güçlendiren gıdalardan tüketmek, C vitamini alımı vücudun hastalıklara karşı direncinin artması bakımından oldukça önemli.
KEFİR, YOĞURT VE PROTEİN TÜKETİLMELİ
Uzmanlar özellikle kefir ve yoğurt tüketilmesi gerektiğini, protein ve Omega 3 bakımından zengin besinlerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Yağ ve karbonhidrattan oluşan besin düzeninden ise geçici enerji sağlaması nedeniyle uzak durulmasını öneriyorlar.
KAFEİNLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURULMALI
Ayrıca kışın sabah kahvaltısının atlanmaması, bunun yanında tüm öğünlerin düzenli olarak belirli saatlerde tüketilmesi de oldukça önemli. Sıcak çay ya da kahve
"içimizi ısıtır" gibi bir düşünceyle her birimizin ilk tercihi olsa da pek çoğumuz kafeinin vücut ısısını düşürdüğünü bilmeyiz.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BİTKİ ÇAYLARI İÇİLMELİ
Bu nedenle soğuk havalarda kafein içeren içeceklerden uzak durmalı ve bağışıklık sistemini güçlendirici zencefil, tarçın, karanfilli bitki çayları tercih etmeliyiz. Bu içecekler boğazı rahatlatabileceği gibi vücut ısısını dengeler ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.
DÜZENLİ UYKUYA ÖNEM VERİLMELİ
Soğuk havalarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan bir diğer unsur ise düzenli uykudur. Bunun yanında yataktan kalkmadan önce yorganın altında gerinmek ve biraz hareket etmek yataktan kalkıldığında üşüme hissini azaltacaktır. Geniz akıntısı yoğun olan kişilerin daha dik yastıklarla uyuması gerekir.