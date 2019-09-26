Soğuk algınlığına ne iyi gelir? Tedavisi nasıl yapılır?
Soğuk havaların etkisiyle grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda artış görülüyor. Öyle ki bu hastalıklar, kişiyi yatağa bile düşürebiliyor. Grip, nezle ve soğuk algınlığı daha ciddi tablolara yol açmadan hafif bir şekilde atlatmak ise bazı pratik önerilerle mümkün. Peki, soğuk algınlığına iyi gelecek doğal yöntemler nelerdir? Sizler için soğuk algınlığından korunmanın yollarını derledik.
Giriş Tarihi: 26.09.2019
17:25
Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
09:08
SOĞUK ALGINLIĞI NASIL BULAŞIR?
Soğuk algınlığı ve grip özellikle kış aylarında herkesin yakalandığı, evrensel özellik taşıyan bir hastalık. 200'ü aşkın virüs bu hastalıklara sebep oluyor. Soğuk algınlığına neden olan virüs, bir insandan diğerine geçerken sürekli değişiyor. Bu yüzden de vücuttaki eski hastalıkları hatırlayıcı hücreler onları tanıyamıyor. Bu da insanların defalarca soğuk algınlığına yakalanmasına neden oluyor.
Soğuk algınlığı hasta insanların burun boğaz salgılarının damlacık yoluyla etrafa saçılması sonucu kişiden kişiye bulaşır. Hijyen yetersizliği, soğuk algınlığı geçiren insanlarla yakın temasta bulunma, sigara içilen ortamlarda bulunulmak, yetersiz uyku, bağışıklık sisteminin zayıflaması, iyi havalanmayan ortamlar, toplu yaşanılan yerler bulaşıcılığın artmasına neden oluyor.
Bu virüsün en önemli özelliği, çok çabuk bir şekilde insanla temas halinde olabilir.
SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ
Bağışıklık sisteminde herhangi bir vitamin veya mineral eksikliği olduğunda aksamasına ve hastalıklara karşı direncin düşmesine neden olur. Fakat ne yazık ki soğuk algınlığına birden etki edebilecek bir tedavi şekli de bulunmaz. Bakteri enfeksiyonlarında etkili olan antibiyotikler ise bu virüslere etki etmez.
Soğuk algınlığı belirtileri ise:
Ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, öksürme, gözlerde sulanma ve yanma hissi, baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluktur.
Ne yazık ki soğuk algınlığının özel bir tedavisi yoktur. Hastada sinüzit, bronşit veya orta kulak enfeksiyonu gelişmemişse antibiyotik kullanılmamalıdır. Genellikle 10 gün süren hastalık eğer bir komplikasyon oluşursa süresi uzar.
Tedavi edilirken genellikle ağrı kesicilerle hastanın ağrısını azaltmak, burun açıcılarla rahat nefes almasını sağlanması amaçlanır.
SOĞUK ALGINLIĞINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Bir araştırmada
sarımsağın soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi olabileceği görüldü. 146 sağlıklı yetişkinle yapılan deneyde, kışın 12 hafta boyunca katılımcıların yarısına plasebo denilen etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma hali olan kapsül, yarısına ise kapsül şeklinde sarımsak takviyesi verildi.
İlk grupta 65 soğuk algınlığı vakası ortaya çıktığı ve 366 günün hastalıkla geçtiği kaydedilirken, sarımsak takviyesi alan grupta 24 soğuk algınlığı ve 111 hasta gün tespit edildi.
Kuru burun delikleri virüslere daha yatkındır ve eğer kişi zaten hastaysa, kuru hava boğaz ağrısını kötüleştirebilir. Hava nemlendirici bir ürün kullanılabilir.
Su buharıyla odanın havasını nemlendirmek çok iyi bir yöntemdir. Eğer yoksa özellikle ısı kaynağının yakınına, derin olmayan bir kâse su da bırakılabilir.