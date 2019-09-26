Soğuk algınlığına ne iyi gelir? Tedavisi nasıl yapılır?

Soğuk algınlığı ve grip özellikle kış aylarında herkesin yakalandığı, evrensel özellik taşıyan bir hastalık. 200'ü aşkın virüs bu hastalıklara sebep oluyor. Soğuk algınlığına neden olan virüs, bir insandan diğerine geçerken sürekli değişiyor. Bu yüzden de vücuttaki eski hastalıkları hatırlayıcı hücreler onları tanıyamıyor. Bu da insanların defalarca soğuk algınlığına yakalanmasına neden oluyor.

Soğuk algınlığı hasta insanların burun boğaz salgılarının damlacık yoluyla etrafa saçılması sonucu kişiden kişiye bulaşır. Hijyen yetersizliği, soğuk algınlığı geçiren insanlarla yakın temasta bulunma, sigara içilen ortamlarda bulunulmak, yetersiz uyku, bağışıklık sisteminin zayıflaması, iyi havalanmayan ortamlar, toplu yaşanılan yerler bulaşıcılığın artmasına neden oluyor.

Bu virüsün en önemli özelliği, çok çabuk bir şekilde insanla temas halinde olabilir.